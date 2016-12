Torres ofereix als grups treballar en comissió per encetar una reforma de la Llei del sòl més àmplia

El ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, durant el debat de l'esmena a la totalitat del grup liberal a la modificació de la Llei del sòl, ha ofert a tots els grups parlamentaris treballar en comissió per tirar endavant una modificació del text de més calat. Ho ha fet després de les crítiques de l'oposició pel fet que el projecte de llei a tràmit parlamentari tingui un abast molt limitat, de manera que tant SDP com el PS han donat suport a l'esmena a la totalitat liberal, que finalment s'ha desestimat amb els 15 vots demòcrates. Davant d'aquest fet, el cap de Govern, Toni Martí, ha pres la paraula per "lamentar profundament" que l'oposició no voti a favor "d'un model que té com a finalitat defensar l'interès públic".

El conseller general liberal Josep Majoral ha argumentat l'esmena a la totalitat a la modificació de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme perquè considera que el text "obvia lleis i infringeix principis". Així, ha assegurat que vulnera la Llei de competències i l'acord institucional entre el Govenr i els comuns, de manera que considera que pot ser "una font de conflictes".

Tant el ministre Jordi Torres com la consellera demòcrata Meritxell Palmitjavila han defensat que el text, que té com a objectiu que el Govern pugui disposar de terreny gratuït per a projectes d'interès nacional, dóna compliment a l'acord institucional i té el suport dels set comuns. A més, han assegurat que no altera en res les competències comunals perquè el Govern només té potestat per redactar els plans especials quan els comuns "declinin de fer-ho o quan no ho facin", a banda que qualsevol pla d'actuació haurà de ser igualment aprovat pels comuns.

El que sí que ha reconegut la majoria és que la llei no resol la problemàtica actual, però Meritxell Palmitjavila ha dit que és una modificació molt complexa "que no es pot resoldre aquesta legislatura". No obstant això, el ministre ha ofert a tots els grups parlamentaris treballar a partir d'ara en comissió per tirar endavant una reforma més àmplia, en consens amb els agents concernits.

Durant el debat, Palmitjavila ha retret als grups de l'oposició que presentin esmenes a la totalitat sense text alternatiu, i que aquest fet s'estigui convertint en una situació habitual. Davant d'això, tant Majoral com Rosa Gili han lamentat que es critiqui que facin ús d'un "dret democràtic".

Martí: "Em dol que cap grup de l'oposició estigui a favor d'una llei que defensa l'interès nacional"

De la seva banda, el cap de Govern, Toni Martí, ha lamentat que no es pugui comptar amb cap vot de l'oposició per una llei que defensa l'interès públic, tenint en compte que per primera vegada es podrà disposar de terrenys gratuïts per a projectes d'interès nacional, "amb tots els tractes diferencials que hi ha hagut històricament en aquesta matèria". Així mateix, Martí s'ha mostrat convençut que si mai arriben a governar, cap de les formacions canviarà el model que introduirà aquesta llei.