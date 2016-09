Tret de sortida a les negociacions per la signatura dels CDIs amb Bèlgica i els Països Baixos

El cap de Govern, Antoni Martí i el primer ministre de Bèlgica, Charles Michel, han mantingut una trobada aquest dimecres a Nova York amb l’objectiu d’estrènyer les relacions bilaterals entre els estats. Ambdós mandataris han acordat impulsar la signatura d’un Conveni de No Doble Imposició que es començarà a negociar al gener del 2017 per tal que es pugui signar durant el mateix any.

El primer ministre de Bèlgica, Charles Michel, ha mostrat interès per l’estat de les negociacions d'Andorra amb la Unió Europea. El cap de Govern l’ha posat al corrent de les converses que s’estan duent a terme, tant en el marc institucional compartit amb Mònaco i San Marino com la negociació unilateral en matèria de lliure circulació de mercaderies. Martí també ha explicat al seu homòleg belga els avenços en transparència fiscal tant en el marc europeu com davant l’OCDE.

De la mateixa manera, fruit de la reunió bilateral mantinguda ahir entre el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya i el ministre homòleg als Països Baixos, Bert Koenders, el Govern holandès ha fet públic avui que els dos estats iniciaran pròximament les negociacions per a la signatura d’un Conveni de No Doble Imposició (CDI).

Antoni Martí ha coincidit amb el president de Colòmbia, Juan Manuel Santos, al qual ha felicitat per el recent acord de pau entre el Govern d’aquest país i les FARC-EP i li ha desitjat èxit de cara al plebiscit del 2 d’octubre. Ambdós mandataris han celebrat la bona coordinació entre Colòmbia i Andorra per la preparació de la ministerial d’Educació en el marc de la Cimera Iberoamericana.

El cap de Govern, Antoni Martí, també ha assistit aquest dimecres a diferents reunions d’alt nivell relatives a aspectes de sostenibilitat i a l’entrada en vigor de l’Acord de París sobre Canvi Climàtic que estableix mesures per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. També ha estat present en les reunions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Durant la tarda assistirà a la segona jornada de sessió del Debat General de l’Assemblea.

Per la seva banda, Saboya ha participat en l’esmorzar de treball dels ministres d’Afers Exteriors iberoamericans, els quals han valorat molt positivament la celebració de la sectorial d’educació en el marc de la Cimera Iberoamericana que ha tingut lloc a Andorra aquest mes de setembre, per l’oportunitat que ha brindat per establir sinèrgies i impulsar diferents col·laboracions. Està previst que Saboya es trobi amb el director executiu de l’Oficina per a la lluita contra el terrorisme de les Nacions Unides, Jean Paul Laborde. El ministre Saboya també ha pogut reunir-se amb els seus homòlegs a Qatar, Hamad bin Al Thani, i El Salvador, Hugo Martínez, amb els quals han tractat temes d’interès comú.