Ubach explica els avenços fets per Andorra per defensar els drets humans a la Cort Penal Internacional

L’ambaixadora d’Andorra als Països Baixos, Maria Ubach, encapçala la delegació andorrana que des d'aquest dimecres es troba a la Haia (Holanda), per participar en la 15a Assemblea dels Estats Parts de la Cort Penal Internacional, que s'allargarà fins al pròxim 24 de novembre. En la seva intervenció, Ubach ha defensat el compromís polític d'Andorra amb aquesta institució, i les modificacions legislatives que s'han fet per incorporar al Codi Penal nous delictes contra la comunitat internacional. Maria Ubach ha mostrat el compromís polític d'Andorra amb la Cort Penal Internacional, una institució que lluita a favor de la defensa dels drets humans i contra la impunitat dels perpetradors dels crims contra la humanitat.

Durant la seva intervenció en la 15a Assemblea dels Estats Parts de la Cort Penal Internacional, Ubach ha recordat el compromís legislatiu del Principat, que en les diverses modificacions del Codi Penal ha aprofitat per incorporar els delictes contra la comunitat internacional previstos per l’Estatut de Roma, i posteriorment per les esmenes de Kampala que Andorra també ha ratificat.

L'ambaixadora també ha posat de relleu la bona resposta de les autoritats judicials andorranes, que sempre han diligenciat les demandes de cooperació provinents de la Cort Penal Internacional, recordant la disponibilitat d’Andorra a servir la justícia penal internacional.

Ubach també ha donat suport al llançament de la nova política a favor dels infants víctimes dels crims, que promou la fiscal Fatou Bensouda. Andorra contribueix des del 2008 al fons fiduciari d'ajuda a les víctimes, que duu a terme accions al Congo i a Uganda.