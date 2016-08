Un apartament accessible per a les empreses que en tinguin d’11 a 50

El projecte de llei general de l’allotjament turístic, que va ser admès a tràmit dimarts passat, estableix uns requisits d’accessibilitat per al parc immobiliari de les empreses de gestió d’habitatges d’ús turístic. Així, si el text no obliga a oferir cap apartament adaptat a les societats que tenen fins a 10 habitatges d’ús turístic, les que en tenen al mercat entre 11 i 50 han de disposar com a mínim d’un.

La llei també fixa que de 51 a 83 apartaments caldrà oferir dos habitatges d’ús turístic; de 84 a 116, tres; i de 117 a 150, quatre d’accessibles. A més a més també s’indica que a partir de 151 habitatges d’ús turístic se’n requereix com a mínim cinc d’adaptats a les normes d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.

Així mateix, en el document que ara es troba a tràmit parlamentari s’indica que el fet que una empresa de gestió d’habitatges d’ús turístic no disposi d’apartaments adaptats a les normes d’accessibilitat es considerarà una infracció molt greu. El règim sancionador recollit en aquest cas pel text preveu una multa d’entre 3.001 i 18.000 euros.

Per altra banda, la llei també exposa que un propietari que tingui tres o més habitatges d’ús turístic haurà de demanar el registre de comerç com a empresa de gestió d’aquest tipus d’apartaments o cedir-los a una societat perquè se’n faci càrrec. La gestió d’un allotjament turístic només pot ser encomanada a una sola empresa. A més, per destinar-lo a aquesta activitat el propietari haurà de fer una declaració responsable conforme ha informat el president de la seva comunitat de propietaris que es dedicarà a ús turístic i que els estatuts de la comunitat no ho prohibeixen.

El text també recull que en el cas que la persona usuària d’un apartament d’aquest tipus atempti contra les regles bàsiques de la convivència o incompleixi ordenances comunals dictades a aquest efecte, el propietari o el seu representant legal li ha de demanar que abandoni l’habitatge en un termini de 24 hores. Així mateix, la llei preveu que quan el parc immobiliari d’una empresa gestora d’habitatges d’ús turístic sigui igual o superior al nombre d’apartaments que fixarà el reglament que es preveu elaborar un cop el text estigui aprovat, aquesta societat haurà de disposar d’una recepció d’atenció al públic.