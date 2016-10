Un informe avala la inacció del Consell davant del ‘cas Mateu’

Una nota sobre les incompatibilitats i l’exercici d’activitats privades en l’àmbit parlamentari, elaborada pels serveis jurídics del Consell General, posa de manifest el poc marge de maniobra de la cambra davant un cas com el de la ja exconsellera demòcrata Meritxell Mateu o davant qualsevol supòsit de conculcació de l’article 8 del reglament.

I és que, segons va explicar la subsíndica, Mònica Bonell, la nota, feta després de la petició del conseller general del PS Pere López en esclatar el cas Mateu tot just fa deu dies, incideix en el fet que la normativa regula únicament les incompatibilitats dels parlamentaris respecte als càrrecs públics però no a les activitats laborals, a la vegada que no fa cap diferència entre els consellers generals que ho són a ple temps i els que no.

Així mateix, i en el cas que hi hagués indicis de conculcació de l’article 8 –el que prohibeix als parlamentaris “invocar o utilitzar la seva condició per a l’exercici d’activitats comercials, industrials o professionals”–, la nota destaca que el reglament “no precisa quins serien els mecanismes a posar dempeus i qui ho hauria de fer”.

En aquest sentit, i després que des de l’oposició es demanés que s’investigui el cas Mateu, Bonell, que no es va pronunciar sobre si des de la cambra es portaria o no el cas a la Fiscalia ja que és una qüestió que no es va abordar en la junta de presidents d’ahir, va recordar que “cada grup o partit és lliure de portar aquest cas a la Fiscalia si ho considera oportú”.

Així mateix, la subsíndica, que a títol personal va plantejar la idea que cada grup estableixi el seu codi ètic i deixi per escrit per exemple la qüestió de les incompatibilitats, va admetre que el cas Mateu, així com altres situacions que s’han donat aquesta legislatura, posa de manifest la necessitat de “revisar el reglament del Consell General”, intent que ja es va fer sense èxit la legislatura passada. En aquesta línia, Bonell va recordar que hi ha d’haver l’acord de tots els grups, però no va aclarir si des de Sindicatura es liderarà una proposta de reforma.

D’altra banda, la subsíndica va informar que ja s’han posat en marxa els mecanismes per substituir Meritxell Mateu, un cop ahir al matí va fer efectiva la renúncia i ja fos ratificada per Sindicatura i comunicada, com és preceptiu, al cap de Govern, així com als presidents dels grups i de comissió.

Finalment, Bonell va informar dels acords presos en la junta de presidents, en què es va fixar una sessió del Consell General per al 20 d’octubre vinent, en què es votarà la presa en consideració de la proposició de llei d’informació alimentària i nutricional i la de modificació de la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral, així com el projecte de llei de foment del vehicle elèctric.

A l’inici de la sessió parlamentària, i sempre que s’hagin completat els tràmits corresponents, prendria possessió com a conseller general el substitut de Meritxell Mateu, que amb tota probabilitat serà Antoni Missé, segon suplent de la candidatura territorial de Demòcrates per Andorra a Ordino, ja que el primer suplent era el cònsol actual, Josep Àngel Mortés.