Una oferta, formada per les empreses del sector, opta a gestionar l’estació

Una sola oferta s’ha presentat al concurs convocat pel Govern per a la concessió de la gestió i el manteniment de l’Estació Nacional d’Autobusos. Es tracta d’una unió temporal d’empreses formada per les set principals companyies del sector de transport de viatgers del país (Autocars Nadal SA; Camino Bus SLU; La Hispano Andorrana SL; Cooperativa Interurbana Andorrana SA; Novatel SA, Transports dels Pirineus SLU i Montman­tell SL).

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va qualificar aquest fet de “molt bona notícia” ja que és una mostra que “el sector ha validat la necessitat de la infraestructura i es vol implicar en la seva

gestió”.

El termini per presentar les ofertes va finalitzar dilluns passat i l’obertura d’aquestes està prevista per demà, a les onze del matí, segons l’edicte de la licitació. Es preveu que el Govern procedeixi a l’adjudicació el 16 de novembre. Tal com recull el plec de bases de la licitació, s’estableix que en un termini màxim de cinc setmanes l’adjudicatari haurà adequat les instal·lacions a les seves necessitats operatives de funcionament (haurà d’assumir la inversió en informàtica, telefonia, seguretat, vigilància, neteja, contractes de manteniment de les instal·lacions, i separacions, entre d’altres).

El ministre portaveu va assegurar que durant la primera quinzena de novembre les obres de construcció de l’estació ja estaran enllestides i l’objectiu és mantenir el calendari previst per a l’obertura d’aquesta instal·lació. D’aquesta manera, Cinca va assenyalar que de cara al mes de desembre, abans de les festes de Nadal, l’Estació Nacional d’Autobusos estarà en funcionament.