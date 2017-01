Malgrat trobar-nos ja en període de vacances parlamentàries –oficialment l’activitat no es reprendrà fins al primer de març–, en aquesta ocasió ben poques jornades de festa tindran els consellers generals. De fet, ho va advertir el síndic en el discurs de la sessió tradicional de Sant Tomàs, i la comissió permanent ja ho ha començat a fer: caldrà habilitar dies perquè les comissions legislatives es puguin reunir.

I és que, malgrat que el període de sessions va concloure amb el darrer mes del 2016, fins a dotze projectes de llei estan a tràmit, així com dues proposicions de llei, entre les quals una de tan bàsica i que no permet gaire demora com és el pressupost per a aquest exercici 2017. Precisament, i després de diverses pròrrogues, demà al matí acaba el termini per a la presentació d’esmenes als comptes públics per a aquest any.

També estan a tràmit les tres lleis dels cossos especials –policia, bombers i cos penitenciari–, que després que la majoria demòcrata refusés les esmenes a la totalitat presentades pel grup liberal, i en haver-hi esmenes a l’articulat, s’han fet arribar a la comissió legislativa d’Interior per ser discutides. I, de fet, ja se n’ha habilitat dues sessions extraordinàries per poder treballar en el text del cos de policia.

En un cas similar, i també després de superades les esmenes a la totalitat de liberals i dels tres consellers generals del Partit Socialdemòcrata del grup mixt, la comissió d’Economia té damunt la taula el projecte de llei general de l’allotjament turístic, la de Política Territorial i Urbanisme, i el projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, mentre que el projecte de llei qualificada de col·laboració entre l’administració general i els comuns, i entre els comuns, és a la taula de la comissió d’Interior.

En tots aquests casos, el termini perquè les comissions acabin la seva tasca d’anàlisi de les esmenes i elaboració de l’informe corresponent finalitza a principis de maig.

D’altra banda, i a l’espera de ser esmenades i amb els terminis per fer-ho encara oberts fins a diferents dies de la primera quinzena de març, hi ha a tràmit el projecte de llei de drets i deures dels pacients i sobre la història clínica, el projecte de llei del Pla d’estadística 2017-2020, el text de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei de l’impost de societats i de la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i el projecte de llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat.

Així mateix, aquest mateix dimarts es debatrà, en una sessió extraordinària al Consell General, les esmenes a la totalitat presentades pel grup liberal i els consellers del PS a l’actualització del marc pressupostari de l’administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2016-2019.

Quant a les proposicions de llei, hi ha a tràmit la de modificació de la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral, ja amb el termini d’esmenes finalitzat, i el text entrat la darrera setmana de l’any passat relatiu a la creació del Grup d’Exsíndics i Exconsellers Generals (Gesco), proposició entrada a tràmit per totes les forces polítiques representades al Consell General.