Vives diu que no té atribucions per intercedir contra la resolució del parlament de Catalunya

El copríncep episcopal i arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, no ha entrat en polèmiques sobre la decisió del parlament de Catalunya de considerar Andorra com un paradís fiscal i ha considerat que és una tasca del Consell General i del Govern realitzar "una petita o gran reacció". Vives, que ha prosseguit aquest dijous la seva visita pastoral per Andorra la Vella, ha alabat el lema de la parròquia 'Andorra la Vella, la capital de les il·lusions', en considerar que "Andorra ha de ser un lloc d'il·lusions, però també un país de reptes". A més, el copríncep ha dedicat unes paraules de reconeixement a l'excònsol major de la parròquia, Conxita Mora, assegurant que "era una figura entranyable i tinc molt bon record d'ella perquè em vaig estrenar com a copríncep amb ella". El bisbe ha aprofitat la vista per fer un recorregut per les instal·lacions del Comú d'Andorra la Vella, així com per les obres de la nova Casa Pairal i el Casal Calones.

La visita pastoral a Andorra la Vella del copríncep episcopal i arquesbisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, ha viscut aquest dijous al matí un episodi més a les instal·lacions del Comú de la parròquia i a diferents indrets com les obres de la nova Casa Pairal, el nou mural de la Casa Comuna i el Casal Calones. Vives ha decidit no entrar en polèmiques respecte a la decisió del parlament de Catalunya de vetar les empreses amb vincles a Andorra. El copríncep ha considerat que "li pertoca al Consell General o al Govern realitzar una petita o gran reacció" i ha descartat intercedir en tot aquest afer, atès que "no tinc aquestes atribucions".

El bisbe també ha aprofitat la seva visita a les instal·lacions comunals per dedicar unes paraules a la difunta excònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Mora, ja que "era una figura entranyable i tinc molt bon record d'ella perquè em vaig estrenar com a copríncep amb ella". Vives ha realitzat un parlament a la Sala del Consell de Comú on ha tingut l'oportunitat de saludar tots els consellers i ha alabat la tasca que duen a terme per la societat. En el seu discurs també ha reflectit la vocació de servir, de la qual han de disposar totes aquelles persones que es dediquen a la política, així com la necessitat de transparència, ja que, segons Vives, "hem d'anar guanyant en transparència i sobretot en veracitat perquè són dues qualitats fonamentals". El respecte per la tasca democràtica ha estat un altre dels punts que ha posat en relleu el bisbe, en considerar que "sempre cal escoltar i fer partícips a les minories, per tal d'exercir un bon mandat democràtic".

El copríncep ha alabat el lema 'Andorra la Vella, la capital de les il·lusions', en considerar que es tracta d'un lema molt "encertat", atès que "Andorra ha de ser un lloc d'il·lusions, però també un país de reptes". A més, també ha destacat que aquestes esperances han d'anar orientades vers als joves, ja que "hi ha moltes coses negatives però cal centrar els nostres esforços en els joves perquè són el futur i estic molt content de l'educació que reben els nostres infants i joves".

De la mateixa manera, Vives també ha recordat que "s'ha de tenir un gran respecte per la gent gran perquè han treballat molt per convertir el país en el que és actualment". El copríncep també ha lloat la tasca que duen a terme els comuns i ha recalcat que "cal reivindicar la vida de cada comú i no deixar-se manipular per les institucions, ja que la seva feina és molt important per la societat i el país".

D'altra banda, la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha valorat "molt positivament" la visita del copríncep episcopal a la capital, atès que "això serveix per donar a conèixer encara més la parròquia i veure com evoluciona". La cònsol ha destacat que al bisbe " li ha agradat que siguem una parròquia amb il·lusió i que tinguem futur". Marsol ha aprofitat la visita del bisbe per fer-li entrega d'un pin de la parròquia i, a més, Vives ha signat el llibre d'or de la capital per deixar constància de la seva visita a Andorra la Vella, després de set anys.