120.000 € per al manteniment i la neteja dels accessos a les estacions

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat habilitarà aquest any una partida específica de 120.000 euros per a la neteja i el manteniment dels accessos a les pistes d’esquí nòrdic de Catalunya. Així ho van explicar aquesta setmana Albert Alins, director general de muntanya, i Xavier Civit, responsable de les relacions amb les estacions d’esquí del Govern de Catalunya en una trobada amb els alcaldes de Tot Nòrdic, la mancomunitat que aplega els municipis de les set estacions d’esquí de fons de Catalunya.

La gestió d’aquesta subvenció del departament de Territori es farà a través del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, per a les pistes de Sant Joan de l’Erm i Tuixén-la Vansa; el Consell Comarcal de la Cerdanya, per a les estacions de Lles, Aransa i Guils Fontanera, i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, per a les estacions de Virós-Vall Ferrera i Tavascan.

En la reunió, celebrada a la Seu d’Urgell, es va subratllar la importància que té per a aquests camps de neu el manteniment i la neteja dels accessos a les pistes per garantir un bon impacte turístic i econòmic a les mateixes estacions i a les valls on estan situades. “Les estacions de muntanya són un dels principals motors de dinamització econòmica d’aquestes valls pirinenques i garantir uns bons accessos és essencial”, va destacar Albert Batalla, alcalde de la Seu d’Urgell i president de la Mancomunitat, que va agrair l’esforç del Govern de la Generalitat per habilitar aquesta partida, malgrat treballar amb el pressupost prorrogat del 2015. Alins va confirmar també que en el projecte de pressupostos per al 2017 es preveu un augment d’aquesta partida fins a 200.000 euros.

Durant la jornada també es va tractar d’altres temes previs a l’inici de la temporada, com la congelació del preu dels forfets per quart any consecutiu o la creació per a aquesta temporada de nova senyalització a les estacions, un nou fulletó turístic i un nou web gràcies a la subvenció d’un projecte Leader, en aquest cas del Consorci Alt Urgell-

Cerdanya.

En aquesta mateixa reunió també es va aprovar el projecte de pressupost de Tot Nòrdic per al 2017, que es manté en 16.821 euros.