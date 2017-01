220.000 forfets venuts per les estacions d’esquí lleidatanes

Les estacions d’esquí del Pirineu de Lleida han tancat una campanya de Nadal positiva malgrat la falta de nevades. Els complexos han venut uns 220.000 forfets, per sobre de les previsions. L’ocupació ha quedat més frenada, excepte per Cap d’Any, quan va arribar al 95%. Segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, l’anticicló que ha allunyat les nevades del Pirineu ha fet anul·lar algunes reserves i l’ocupació global des del 26 de desembre fins aquest pont de Reis s’ha quedat en el 70%, cinc punts menys del previst. En canvi, l’afluència d’esquiadors d’un sol dia ha estat molt bona, “gràcies a la bona feina dels equips de muntanya de les estacions per garantir les millors condicions possibles”, com destaca el director del Patronat, Juli Alegre. L’ens turístic estima que l’esquí ha deixat aquestes festes un impacte econòmic de 40 milions al Pirineu de Lleida. Pel conjunt de la demarcació hi han passat uns 100.000 turistes, que han fet 225.000 pernoctacions.

Els responsables de Vaquèira-Beret han explicat que han gaudit d’una “ocupació bona” i que estan “contents” perquè els resultats són semblants als de l’any passat. Pel que fa a les estacions del Pallars (Espot i Port­ainé), el balanç és “positiu” i les dades finals seran molt millors que les de la temporada passada. Segons el director dels complexos, Xavi Bigordà, han augmentat un 35% els forfets venuts respecte de fa un any, quan van rebre 19.000 esquiadors.

L’estació del Port del Comte ha fet un balanç positiu de l’afluència d’esquiadors durant les festes de Nadal i el director, Albert Estella, ha assegurat que han rebut entre 1.500 i 2.000 esquiadors al dia: “L’any passat gairebé no teníem neu i només teníem oberta la zona de debutants, i en canvi, aquest any, ja vam poder obrir el cent per cent de les instal·lacions pel pont de la Puríssima.”