2.800 alumnes participen a l’Andorra Kids Film Festival

L’Andorra Kids Film Festival va celebrar ahir l’acte de clausura i es va “consolidar” com a esdeveniment cultural que, des d’Andorra, “entra en el mapa internacional de festivals per a nens i nenes”, segons va explicar el codirector de l’esdeveniment, Jordi Herreros. El festival, des d’Illa Carlemany, ha ofert 61 projeccions rodades arreu del món i ha entrat un cop més a les escoles: 2.800 alumnes han participat en els tallers organitzats. Un dels objectius del Festival és la seva projecció internacional. “Sempre ha tingut una programació internacional, amb una selecció de curtmetratges de Canes, Berlin, Sant Sebastià... Aquesta edició ha comptat amb una seixantena de curtmetratges de més d’una vintena de països”, va explicar Herreros. L’altra fita és fer pedagogia cinematogràfica a les escoles. Aquest any ha ofert als centres educatius del país 34 sessions als Cinemes Illa. Una de les novetats d’aquesta tercera edició han estat els tallers Escola de Cinema que, des de setmanes prèvies, han acostat l’art de fer cinema als més joves. “És l’edició que més alumnes ha tingut”, va valorar Herreros, qui espera que el festival “ajudi tota una generació de nens i nenes que esperem que siguin consumidors de cinema a la gran pantalla”. L’edició d’enguany ha barrejat cinema i música des del dia de la inauguració, en què es va projectar El Petit Príncep acompanyada d’una actuació del Cor Rock d’Encamp Escola Andorrana, fins a la clausura d’ahir, amb el cine-concert Les Joies de l’Animació, en què l’Escola de Rock - Música Moderna d’Andorra la Vella ha creat una banda sonora en directe per a curtmetratges de cinema clàssic d’animació de Disney.