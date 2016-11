350 comensals a la 25a edició de la Mostra gastronòmica d’Andorra

Des d’un clàssic arròs de muntanya a la innovació i creativitat d’unes minihamburgueses de peus de porc, mini coca de recapte amb llagostins o un carpaccio d’ànec amb fetge gras i vinagreta de mel i pinyons s’han citat a la Mostra gastronòmica d’Andorra. Un esdeveniment que ha assolit la 25a edició amb 350 comensals i més d’una trentena d’establiments col·laboradors.

El conseller d’Administració, Comunicació, Comerç i Dinamització, Xavier Herver, ha destacat que la mostra és una proposta destacada del Comú a la que donaran continuïtat durant tot l’any amb un circuit gastronòmic. Segons el conseller, aquesta és “una idea que portem al cap des d’inici del mandat, hem parlat amb algun restaurador i tothom està encantat amb la idea”.

El cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, ha valorat l’assistència d’aquesta edició que ha qualificat de “xifres boníssimes, els darrers anys ha estat sempre així”, i ha constatat que el certamen és una “bona eina de cara a vendre la gastronomia del nostre país”.

Per la part dels restauradors, Sébastien Besnier, del restaurant Plat’in ha considerat que la mostra és una bona excusa per “proposar el que fem al restaurant cada dia”, en un ambient distès i familiar. Ramon Sasplugas, del restaurant Celler d’en Toni, opina que l'esdeveniment caldria obrir-se a la gent de fora, per atraure visitants, “la gent de fora ve, però hauria de venir més”. Eudald Vila, del restaurant Ca l’Eudald, ha considerat que l’esdeveniment serveix perquè “la gent ens conegui, els nostres plats i la manera amb què els cuinem”.

Més enllà de la celebració de la mostra al Centre de Congressos d’Ordino, el programa d’activitats ha comptat amb un taller d’elaboració d’una carta de vins amb el sommelier Josep Baeta o un taller pràctic sobre ecologia aplicada a la restauració, a banda d’una exposició amb els cartells i imatges de les 24 mostres anteriors o un taller de xocolata.