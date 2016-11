Admesa a tràmit la demanda de Riberaygua contra el Govern

El Tribunal de Batlles ha admès a tràmit la demanda presentada per l’exministre Antoni Riberaygua, i altres accionistes minoritaris de BPA, contra el Govern, la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand) i l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) per la denegació de la sol·licitud per responsabilitat administrativa, també per la qüestió de la devaluació de les accions.

Així ho va publicar ahir el BOPA, que també va informar que la Batllia ha admès a tràmit la demanda de tres exdirectius de Banca Privada, el mateix exconseller delegat Joan Pau Miquel, així com Francisco Javier Campos i Santiago de Rosselló, contra el Govern, l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) i l’INAF. Els tres demandants exposen que se’ls va acomiadar de manera inadequada de l’entitat bancària i reclamen una indemnització. També exigeixen compensacions per la pèrdua del valor de les seves accions. Aquesta demanda va ser presentada ini­cialment per via administrativa al Govern i l’INAF, però va ser des­estimada (els mesos de setembre i octubre). Ara han fet la mateixa acció, però en aquest cas a la justícia.

Finalment, també es publiquen quatre admissions a tràmit més, en aquest cas de clients de BPA contra l’AREB, per la resolució del 10 d’octubre en què s’acordava l’acord de transmissió seqüencial de diferents actius i passius de BPA a favor de Vall Banc.