Agricultura planteja a Govern la demanda dels productors per baixar les cotitzacions de la CASS

El director del Departament d’Agricultura del Govern d’Andorra, Landry Riba, ha remès al Govern la queixa manifestada per diferents productors andorrans per l’elevada quota de les cotitzacions de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS). Es tracta de productors agrícoles que tenen un producte de caràcter estacional, amb volums petits de comercialització i microempreses amb un únic treballador. Segons el director del Departament d’Agricultura, són “empreses joves i una cotització com la que tenen ara els requereix ser molt prudents a l’hora d’invertir i ajustar la seva despesa mensual”. Segons el director d’Agricultura “cal diferenciar els productors, perquè n’hi ha que hi tenen la seva feina i altres que fan una activitat secundària”. En aquest sentit, ha defensat que el sector que es troba dins la marca Andorra viu diferents realitats i que una vegada recollida la demanda “la traslladarem per veure si es pot arribar a generar algun element més específic que els pugui ser més útil” en referència a les figures de cotització tenint en compte l’interès de promocionar la producció pròpia com un element estratègic de país.