Ajudes per rehabilitar façanes i porxos al centre històric de la Seu

La junta de govern local de l’Ajuntament de la Seu va aprovar ahir la convocatòria de les subvencions per rehabilitar i repintar porxos i façanes d’edificis del carrer Major i del carrer dels Canonges, al centre històric. Aquesta convocatòria disposa d’una partida pressupostària de 50.000 euros. El tinent d’alcalde d’Urbanisme de l’Ajuntament, Jesús Fierro, va remarcar que aquesta convocatòria “té la voluntat de millorar la conservació dels porxos i les façanes, ja que és indubtable que són un dels elements més representatius de la Seu”. Fierro va afegir que, “atès que les porxades són considerades part de les façanes dels edificis particulars, hem aprovat un programa de subvencions per a la rehabilitació, tant de les porxades com de les façanes que les contenen”.

El període de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dilluns 19 de setembre. Val a dir que per a les demandes d’actuacions en edificis amb porxos el termini finalitzarà el 19 d’octubre, mentre que per a la resta de sol·licituds s’acabarà el 19 de novembre.

Els ajuts s’atorgaran per ordre de presentació de les sol·licituds a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, que han de complir tota la documentació que es demana. Pel que fa al procediment d’atorgament de les subvencions, les bases remarquen que es farà en dues fases successives segons els edificis: edificis amb porxos i edificis sense porxos. Les sol·licituds es poden presentar de manera simultània per a les actuacions en els dos tipus d’immobles, però només s’atorgaran inicialment les subvencions per a actuacions en edificis amb porxos. Si la consignació pressupostària no s’esgota, s’atorgaran els ajuts per a actuacions a les façanes dels edificis del carrer Major i del carrer dels Canonges sense porxos. Les subvencions que s’atorguin cobriran un màxim del 60% del pressupost de la rehabilitació i pintura de la façana. L’ajut pot arribar fins al 85% del total del cost de l’actuació si es realitza amb industrials de la Seu d’Urgell.