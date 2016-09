Andorra continua avançant en el compromís de preservar la capa d'ozó

Aquest divendres, 16 de setembre, se celebra el Dia Internacional de la Preservació de la Capa d’Ozó, sota el lema: 'L'ozó i el clima: restaurats gràcies a un món unit'. Andorra sempre s'ha mostrat compromesa en aquesta lluita i ha anat adherint-se als diferents tractats internacionals per conservar la capa d'ozó. Així, el 26 de gener del 2009 Andorra va dipositar a les Nacions Unides l’instrument d’adhesió al Conveni per a la protecció de la capa d’ozó, adoptat a Viena el 22 de març de 1985, i al Protocol relatiu a les substàncies que esgoten la capa d’ozó, fet a Mont-real el 16 de setembre de 1987. Seguint en aquesta línia, fa tres anys, el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat va signar un conveni de col·laboració amb l’Associació d’Empreses de Lampisteria i Climatització d’Andorra (ADELCA) per tal de dur a terme els cursos de capacitació dels agents implicats. D'aquesta manera, d’acord amb el text regulador sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó i sobre determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle no es podrà comercialitzar ni fer ús d’hidroclorofluorocarburs reciclats i regenerats per al manteniment i la revisió d’aparells de refrigeració, aire condicionat i bombes de calor en servei a partir de l’1 de gener del 2017.

En el Dia Internacional de la Preservació de la Capa d'Ozó, que se celebra aquest divendres, cal recordar que el Protocol de Mont-real relatiu a les substàncies que esgoten la capa d’ozó estipula una disminució progressiva en el consum dels hidroclorofluorocarburs (HCFC) que ha d’assolir el 100% de reducció l’1 de gener de l’any 2030. L’any passat es van celebrar els 30 anys d’aquest protocol, un conveni que ha resultat un èxit per la seva bona acceptació a nivell mundial i per la seva aplicació. Així, com a resultat de les bones pràctiques que es van definir, s’estima que s’han previngut fins a dos milions de casos de càncer de pell l’any i molts casos d’altres malalties com les cataractes.

Com a resultat dels esforços internacionals, la capa d'ozó està millorant i s'estima que s’haurà recuperat a mitjans d'aquest segle. A més, les mesures globals per reduir els HFC ha contribuït significativament a la mitigació del canvi climàtic evitant l'emissió de més de 135 milions de tones equivalents de diòxid de carboni a l'atmosfera amb l'eliminació de les substàncies que esgoten la capa d'ozó. El setembre del 2010 va entrar en vigor a Andorra el Reglament sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó i sobre determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle.

El Reglament sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó i sobre determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle estipula que les empreses que manipulen substàncies regulades, així com els productes i aparells que les contenen o en depenen, han d’estar autoritzades mitjançant un procediment administratiu de sol·licitud. El Reglament també estableix que les persones que manipulen substàncies regulades o els dispositius associats han d’estar degudament formades i autoritzades.

En aquest sentit, el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat va signar l’any 2013 un conveni de col·laboració amb l’Associació d’Empreses de Lampisteria i Climatització d’Andorra (ADELCA) per tal de dur a terme els cursos de capacitació dels agents implicats. D’acord amb el text regulador sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó i sobre determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle (modificat el 2 d’octubre de l’any 2013), no es podrà comercialitzar ni fer ús d’hidroclorofluorocarburs reciclats i regenerats per al manteniment i la revisió d’aparells de refrigeració, aire condicionat i bombes de calor en servei a partir de l’1 de gener del 2017.