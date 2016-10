Andorra la Vella deixa en mans del Govern el servei d’atenció a domicili

El Comú d’Andorra la Vella traspassarà el servei d’atenció a domicili (SAD) al Govern. Tal com va recordar la cònsol major, Conxita Marsol, la Llei de serveis socials i sociosanitaris estableix que la competència d’aquest recurs és de l’executiu, tot i que obre la porta que les corporacions la puguin assumir de forma delegada. La capital sempre s’havia mostrat partidària de seguir-lo gestionant, tenint en compte que el Comú és l’administració més propera als ciutadans i que és important que els serveis socials recaiguin en aquesta.

Marsol va assenyalar, però, que la corporació actual entén que, “tot i que el servei l’ha donat fins ara el Comú perquè el Govern no l’havia assumit”, avui “cal anar cap a una centralització” i garantir que es dóna el mateix servei amb els mateixos preus arreu del país. La cònsol major va afegir que les corporacions i l’executiu han d’executar les competències que els pertoquen, i “aquesta és una competència del Govern”. A més va remarcar que la candidatura que encapçalava va insistir durant la campanya electoral que calia anar cap a una centralització de l’Estat més gran, ja que “descentralitzar no és la millor opció perquè encareix els costos i fa que els serveis que es presten siguin diferents” en l’àmbit territorial. Per tot plegat va apuntar que “hem d’anar a centralitzar serveis, no només per abaratir costos sinó perquè tots els ciutadans tinguin les mateixes opcions, drets i obligacions”. Així, va declarar que no és just que en una parròquia s’hagi de pagar més que en una altra pel mateix servei. “Som un país prou petit perquè els serveis funcionin de forma unificada”, va dir.

Marsol va exposar que és a partir del gener del 2017 que la llei obliga el Govern a assumir aquesta competència. Abans caldrà que les dues parts signin un conveni, que preveurà com es fa la transició i com es continuarà oferint el servei. El traspàs representarà que els quatre treballadors que avui té el SAD d’Andorra la Vella siguin assumits per l’executiu (un aspecte que ja està recollit en la llei). Al personal se li mantindran les mateixes condicions, ja siguin en relació a l’antiguitat o el tipus de contracte –si és funcionari o eventual. El Comú va informar dels canvis en una reunió mantinguda amb els treballadors. La cònsol major va indicar que la notícia va ser rebuda amb preocupació per la plantilla perquè ara està satisfeta del funcionament del servei i la seguretat que té, mentre que amb el canvi passaran a estar integrats en una estructura més gran. Amb tot, Marsol va assegurar que “ho deixarem ben lligat perquè se’ls respectin tots els drets”.

Al mateix temps va informar que seran aquests mateixos treballadors els que es destinaran a atendre les persones d’Andorra la Vella, un fet que assegura que farà que els usuaris no notin cap canvi. Per la cònsol major, aquest és l’aspecte més important.

Marsol va declarar que “sap greu” deixar de donar aquest servei, ja que funciona bé i la gent n’està contenta. Tot i així va afirmar que no té cap dubte que a partir d’ara es cobrirà de forma correcta. Amb tot, un cop s’hagi traspassat al Govern, el Comú preveu fer un seguiment i, tenint en compte que les corporacions comunals són la institució més propera als ciutadans, les dues administracions mantindran una relació a l’entorn d’aquest recurs.

Marsol reitera que el Comú serà “neutre” amb el GAdA i es mostra a l’espera de la decisió del batlle

La cònsol major, Conxita Marsol, va reiterar que el Comú d’Andorra la Vella serà totalment “neutre” pel que fa a la demanda d’execució de la sentència del GAdA presentada pel Sindicat de Treballadors del Comú d’Andorra la Vella (Sitca). Això vol dir que es limitarà a explicar què ha fet la corporació en relació a aquest cas. Marsol va indicar que aquest és un pas molt important ja que si el batlle conclou que la sentència s’ha executat “poca cosa més podrem fer”, i en el cas que conclogui el contrari “caldrà veure com l’executem”. La mandatària considera que la sentència s’ha d’executar, però va indicar que “prefereixo que sigui el batlle qui ho digui”. El Sitca va presentar la demanda d’execució de forma consensuada amb la corporació i des del Comú ja s’han donat les instruccions per respondre a la Batllia.