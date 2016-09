Andorra la Vella externalitzarà la gestió del Centre de Congressos

La majoria comunal d’Andorra la Vella ha decidit convocar un concurs públic internacional per externalitzar la gestió del Centre de Congressos, després que s’hagin registrat importants pèrdues econòmiques en els darrers anys. La cònsol major, Conxita Marsol, va explicar que cada any s’assumeix prop de 700.000 euros de despeses i 90.000 euros d’ingressos, i “creiem que una empresa privada pot arribar a treure-li el rendiment que el Comú no ha pogut aconseguir, tot i els esforços”. El concurs s’obrirà a l’octubre i es preveu que a finals d’any s’hagi pogut externalitzar el servei. La decisió es va prendre en junta de govern i es passarà pel consell de comú del 22 de setembre.

Marsol confia que una empresa privada pugui treure una rendibilitat més elevada al centre amb projectes que representin un valor afegit a la parròquia i no siguin competència del sector turístic, hoteler i gastronòmic de la zona. A més, va avançar que el plec de bases inclourà l’obligació de cedir l’espai al Comú durant uns determinats dies a l’any per poder seguir organitzant esdeveniments puntuals.

El Centre de Congressos té 5.000 metres quadrats, i la seva totalitat es posa a disposició de l’empresa guanyadora de l’explotació tot i que, segons va explicar la cònsol major, “estem oberts a estudiar tot tipus d’ofertes, perquè pot ser que a alguna empresa no li interessi tota la superfície”. Els quatre treballadors de què disposa actualment el Centre de Congressos seguiran formant part de la plantilla del Comú.

Des del Comú van confirmar que ja hi ha tres empreses interessades en aquest espai com a possible ubicació d’un casino o serveis complementaris (dues empreses nacionals i una d’estrangera), una idea que ha agradat força als cònsols, que consideren que es tracta del lloc idoni. El cònsol menor, Marc Pons, va recordar que és una zona amb moltes potencialitats i està rodejada de la meitat de les 5.500 places hoteleres de què disposa la parròquia, i “això suposa un valor afegit per a qualsevol empresa que vulgui desenvolupar aquí les seves activitats”. Amb l’objectiu de donar un major impuls a la parròquia, Marsol continua amb la idea que el casino ha d’estar ubicat a Andorra la Vella, i també l’espai multifuncional en què treballa el Govern. En aquest sentit, la cònsol va avançar que els terrenys que estaria disposat a cedir el Comú i que ja ha proposat estan ubicats a Santa Coloma, a la Margineda, i un a Prat de la Creu però de petites dimensions.

Indignació del PS

Les conselleres del PS al Comú de la capital, Dolors Carmona i Lídia Samarra, van expressar la seva indignació i preocupació per l’anunci fet públic ahir per la majoria, així com la precipitació amb què actua, ja que no es va informar prèviament la minoria de la decisió. Carmona va remarcar que el Centre de Congressos es va impulsar perquè els ciutadans tinguessin les millors instal·lacions per organitzar activitats que enfortissin la cohesió social. Ara la formació tem que aquesta mesura, que considera una privatització d’un servei públic, no sigui compatible amb “la multitud d’activitats escolars i culturals, entre d’altres, que tenen lloc en aquesta infraestructura” i acabi perjudicant les entitats sense ànim de lucre.

Tot i que desconeixen els detalls del plec de bases, el que tenen clar és que si finalment s’hi ubica un casino serà més difícil que els ciutadans puguin gaudir de les instal·lacions. Carmona va recordar que aquest “era un projecte a l’abast de tothom i no només de quatre”, i va apel·lar a mirar la despesa feta com a inversió i allunyar-se de la visió més economicista. Amb tot remarca que potser també seria necessari buscar alternatives per gestionar-lo i treure’n un rendiment més gran com a centre de congressos. La consellera va lamentar que aquesta és la segona externalització després de la recollida de residus.