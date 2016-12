Andorra la Vella premia tres fotos de les tretze que s'han escollit per exposar-les als contenidors de brossa

El Comú d'Andorra la Vella ha escollit tretze fotos per exposar-les al voltant dels contenidors de brossa i embellir així diferents punts de recollida selectiva de la capital, principalment als carrers Prada Ramon i Prat de la Creu. Les fotos s'han triat mitjançant el concurs que es va convocar a l'octubre, al qual es van presentar una seixantena de treballs, i s'han premiat tres d'elles. Antoni Callejas ha guanyat el premi de 300 euros, Sergi Puigdemasa el segon premi dotat amb 200 euros, Albert Pezuela el tercer premi de 100 euros, i Ramon Villanueva ha obtingut un accèssit. El conseller de Medi Ambient i Innovació, David Astrié, ha explicat que probablement al 2017 es convocarà un altre concurs per col·locar més plafons als contenidors.

Una foto de l'església de Santa Coloma ha guanyat el primer premi del concurs d'embelliment dels contenidors a la via pública d'Andorra la Vella, i el seu autor, Antoni Callejas s'ha emportat 300 euros. El segon premi dotat en 200 euros ha estat per a Sergi Puigdemasa, el tercer premi de 100 euros per a Albert Pezuela, i Ramon Villanueva ha obtingut un accèssit.

Aquest concurs es va presentar al mes d'octubre amb l'objectiu d'embellir la parròquia, i va rebre una seixantena de fotografies, de les quals s'han escollit tretze per estampar-les en uns plafons de metall que el Comú ha col·locat al voltant dels contenidors de brossa de la parròquia, principalment als carrers Prada Ramon i Prat de la Creu.

El conseller de Medi Ambient i Innovació, David Astrié, ha assegurat que els treballs de col·locació ja han començat i finalitzaran durant el mes de gener. A més, està previst fer una nova dotació pressupostària per fer més tanques i convocar un nou concurs durant l'any 2017.