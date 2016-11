Andorra lidera l'ús del català al comerç de proximitat

Andorra és el territori on més s'utilitza el català al comerç de proximitat. Concretament, el 53,5% d'aquesta tipologia de comerços s'expressa en català als seus clients, pel 28,4% que utilitza una altra llengua i el 16,3% que les combina. El segon territori de parla catalana on més s'empra aquesta llengua en el comerç és la Franja d'Aragó. Així es desprèn de l'Informe de Política Lingüística del 2015, fet públic aquesta setmana per la Generalitat de Catalunya i que elabora la Direcció General de Política Lingüística. És la primera vegada que Andorra consta a la comparativa i ho fa gràcies a l'estudi fet pel Centre de Recerca Sociològica de l'Institut d'Estudis Andorrans, fet públic el mes de maig passat.

La dada positiva de l'ús del català al comerç andorrà no ho és tant si el que es pren com a referència són els grans establiments comercials o supermercats. En aquest cas, la presència del català davalla fins al 17,3%. En aquest punt, és Catalunya la que lidera aquesta comparativa, amb un ús de la llengua catalana del 34,3%, seguida de les Illes Balears amb un 27,1%.

D'altra banda, Andorra torna a encapçalar la comparativa quan el que s'avalua és l'ús del català a l'administració, més concretament a les locals, que en el cas del Principat se centra en els comuns. El 86,2% de la població és atesa en català (cal tenir en compte que és l'idioma oficial) i un 11,8% amb una altra llengua. Els percentatges d'ús del català són molt més baixos a la resta de territoris de parla catalana. Per exemple, a Catalunya el 50% de la població és atesa en aquest idioma als ajuntaments, el 40,6% a les Balears, el 38,8% a la Franja i, finalment, a la Catalunya Nord i a l'Alguer la seva presència és pràcticament nul·la.

En canvi, la presència del català portes endins no és tan significativa a Andorra. En l'anàlisi sobre el seu ús a l'entorn familiar, el Principat se situa en tercera posició. A la Franja el 50,6% de la població diu que parla català a casa, seguit de les Illes Balears, amb un 38,4%, i Andorra, amb 37,6%, per sobre de Catalunya i el País Valencià. Centrant-nos de nou en el cas andorrà, a banda del 37,6% que assegura ser catalanoparlant, un 6% parla indistintament el català i un segon idioma, el 30,8% té com a idioma matern un que no és el català, i un 25,6% altres combinacions de llengües.