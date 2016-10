Andorra negociarà l'any vinent amb Itàlia el conveni per evitar la doble imposició

El Ministeri d'Afers Exteriors d’Andorra i el Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació Internacional de la República d'Itàlia han acordat anunciar l'inici de les converses preliminars, previstes per a la primera meitat del 2017, per iniciar la negociació d'un conveni de no doble imposició, segons ha informat el Govern.

Andorra i Itàlia negociaran la primera meitat de l'any vinent el conveni de no doble imposició. Els Ministeris d'Afers Exteriors d'ambdós pàïsos, que han mantingut diversos contactes en els darrers mesos, han celebrat les bones relacions bilaterals i han tingut en compte les relacions econòmiques i financeres entre Andorra i Itàlia, així com el compromís internacional davant l’OCDE pel que fa l’intercanvi d’informació automàtica, l’Erosió de Bases Imposables i el Trasllat de Beneficis a altres Jurisdiccions (BEPS). Així mateix, ambdós països mostren la seva voluntat d’enfortir els seus lligams en l’àmbit econòmic per tal de facilitar i activar iniciatives empresarials.

Andorra ha signat convenis de no doble imposició amb Espanya, França, Luxemburg -els tres ja en vigor-, Liechteinstein, Emirats Àrabs Units, Portugal i Malta, i es troba en negociacions amb d'altres països.