Andorra Telecom confia instal·lar la fibra òptica als 1.000 darrers clients abans de finals d'any

El director de Relació amb el Client d'Andorra Telecom, Josep Vilana, ha recordat aquest dimarts en roda de premsa que l'apagada definitiva de la telefonia per coure tindrà lloc el proper 31 de desembre. En aquests moments encara hi ha 981 clients pendents de migrar a la fibra òptica, uns treballs que confia que es puguin fer dins del termini establert. Un cop culminada la implantació total de la fibra òptica a tot el país, el següent projecte d'Andorra Telecom és la renovació dels terminals ONT de totes les llars, un procés que s'iniciarà cap al febrer o març i que preveu substituir uns 34.000 terminals.

Després que ja es desmantellés la xarxa de coure a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, el 31 de desembre s'acaba el termini per a la resta de parròquies, i els usuaris que queden per regularitzar són principalment particulars (807), a més de 174 empreses. Tal com ha explicat el director de Relació amb el Client d'Andorra Telecom, Josep Vilana, en la majoria de casos es tracta de telèfons de segones residències, d'ascensors i de sistemes d'alarma, però ha assegurat que les persones tenen clar que cal fer el canvi i que no s'han trobat amb reticències. Per tant, esperen culminar el procés i que totes les telecomunicacions del país funcionin a través de fibra òptica el proper 31 de desembre.

Per parròquies, manquen encara per fer el pas 261 clients de la Massana, 245 d'Encamp, 227 de Canillo, 143 de Sant Julià de Lòria i 105 d'Ordino. A banda de totes les comunicacions que s'han activat per avisar els usuaris, en els propers dies tots els clients que tinguin encara coure rebran una carta certificada informant-los de la necessitat de dur a terme el canvi. Vilana ha demanat que aquests han de comunicar amb la màxima celeritat la voluntat de contractar la fibra òptica per evitar "les presses i acumulacions de darrera hora".

Un cop culminat aquest canvi, Andorra Telecom procedirà a substituir els terminals ONT de fibra òptica de totes les llars per adaptar-los als canvis tecnològics. Es tracta d'un projecte que s'iniciarà entre el febrer i el març del 2017 i no tindrà cap cost per als clients. Caldrà substituir al voltant de 34.000 aparells, que corresponen al nombre d'usuaris de fibra òptica que té el país.