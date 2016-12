Andorra Telecom convida 250 persones a l'estrena de la nova pel·lícula d''Star Wars'

Andorra Telecom ha volgut compartir amb els seus clients l’esperada estrena del nou lliurament de la sèrie de 'La guerra de les galàxies'. La projecció d’'Star Wars: Rogue One' ha tingut lloc aquest dijous als Cinemes illa Carlemany amb 250 persones convidades. El repartiment de les invitacions s’ha realitzat per mitjà dels sortejos efectuats a través del perfil de Facebook de la companyia els darrers deu dies i del sorteig entre els clients de l’agència comercial. En paral·lel a l’estrena, juntament amb els 'frikis' d’Andorra, es va celebrar una trobada amb ambientació d’Star Wars a la zona de Vivand, davant l’illa Carlemany. 'Rogue one' és el primer 'spin off' de la sèrie d'Star Wars i se centra en l’esquadró de la rebel·lió Rogue One, que prepara el robatori dels plànols de la primera estrella de la mort. Els espectadors han pogut gaudir amb un episodi d’Star Wars una mica més negre i amb grans escenes d’acció. És el gran retorn del conegut mestre Sith, Darth Vador, un dels dolents més famosos del cinema i icona incontestable de la cultura pop.