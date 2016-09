Andorra Telecom i Unicef renoven el conveni per a la cessió dels telèfons solidaris 120 i 606

El director de Relació amb el Client d'Andorra Telecom, Josep Vilana, i la directora d'Unicef Andorra, Marta Alberch, han signat, aquest dimarts al matí a l'oficina comercial de la companyia, la renovació del conveni per a la cessió dels telèfons solidaris 120 i 606. Gràcies a aquesta col·laboració, que tal com ha recordat Vilana, "ja fa molts anys que es realitza", Andorra Telecom revertirà el 100% de la recaptació obtinguda amb els dos telèfons prèmium, que tenen una tarifació especifica de 0,90 cèntims en el cas dels SMS al 606 i de dos euros pel que fa a les trucades al 120. Quant als diners recaptats, Alberch ha precisat que es destinaran a dos projectes diferents. Per una banda, els 90 cèntims recaptats amb els SMS es destinaran a la campanya anual 'Ara no podem parar', mentre que els dos euros de les trucades s'utilitzaran per finançar el projecte que Unicef Andorra manté al Congo.

Andorra Telecom i Unicef Andorra han renovat, aquest dimarts al matí a l'oficina comercial de la companyia, el conveni de col·laboració per a la cessió dels telèfons solidaris 120 i 606. Amb aquesta acció, que tal com ha indicat el director de Relació amb el Client d'Andorra Telecom, Josep Vilana, "ja fa molts anys que es realitza", Andorra Telecom revertirà a Unicef el 100% de l'import que es recapti tant amb els SMS enviats al 120, que tenen un cost de 0,90 cèntims, com amb les trucades al 606, que suposen un import de dos euros. En aquest sentit, la directora d'Unicef d'Andorra, Marta Alberch, ha detallat que els diners recaptats amb els SMS es destinaran a la campanya anual contra la desnutrició infantil 'Ara no podem parar', mentre que la recaptació efectuada amb les trucades permetrà finançar el projecte que des de fa mesos manté Unicef al Congo per garantir els serveis bàsics a la població autòctona.

Quant a les xifres, Alberch ha precisat que enguany, des del mes de febrer, ja s'han rebut uns 1.200 SMS al 606, mentre que el telèfon 120 rep més de 600 trucades anuals. Amb tot, Alberch ha recordat que aquestes xifres queden força lluny de les obtingudes durant l'any 2014, moment en què es va assolir la xifra rècord de gairebé 5.000 SMS.

D'altra banda, Alberch ha avançat que es treballarà per promocionar el telèfon de trucades, així com la represa de les activitats amb MoraBanc Andorra. A més, i en relació a la promoció del 606, ha avançat que un cop concretades les dates, "totes les persones que siguin ateses a les oficines comercials d'Andorra Telecom rebran una pulsera d'Unicef en què es recorda el número de telèfon en qüestió".