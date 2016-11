Andorra Telecom incorporarà 80 treballadors a la seva plantilla fixa

Amb la regularització prevista per a finals d’aquest any, Andorra Telecom té previst incorporar a la seva plantilla fixa 80 treballadors. Es tracta d’aquells que ja prestaven els seus serveis a la parapública a través d’empreses externes o com a eventuals. La companyia regularitza així una situació criticada pel mateix Tribunal de Comptes, que en el seu darrer informe apuntava que Andorra Telecom fa “un ús inadequat d’aquest instrument de contractació perquè no gaudeix de la necessària característica de temporalitat, i es cobreixen per aquest procediment necessitats susceptibles de ser ateses per llocs de treball de l’STA”. Aquestes contractacions no tindran una gran repercussió en el pressupost presentat per a l’any vinent, xifrat en 132.135.500 euros, ja que si bé la partida de personal s’incrementa en 2 milions d’euros, dels quals 1,3 milions són per les noves contractacions, per altra banda la partida de serveis externs es redueix en 1,6 milions.

El pressupost per a l’any vinent representa un 12% menys que el del 2016, fet que suposa gairebé 18 milions menys que enguany. La principal reducció es fa en els actius financers, que només seran 21 milions pels 47 milions d’aquest any. Per contra, en el capítol de personal la partida resulta incrementada en aquests dos milions d’euros, un 16% més, fins a arribar a la xifra total de 14.620.340 euros.

Canvi de 32.000 terminals

Quant a la inversió total per a l’exercici vinent, està pressupostada en 38,2 milions d’euros, un 26% més que en el pressupost d’enguany. Al llarg del 2017 es té previst continuar amb la renovació tecnològica iniciada l’any passat per substituir la central de telefonia fixa i l’agregador de serveis d’internet. Això suposa que per l’any vinent es canviaran 32.000 terminals de xarxa òptica a l’accés a la xarxa FTTH (o fibra fins a la llar) tant en residències particulars com en empreses. Aquest projecte de renovació durarà fins al 2018 i millorarà l’estabilitat i fiabilitat de la fibra òptica i la dimensionarà d’acord amb futures necessitats de servei.

Una altra inversió rellevant és la destinada a la construcció de l’edifici The Cloud, amb una dotació pluriennal de 32,4 milions d’euros, dels quals 12,9 són els pressupostats per a l’exercici vinent. Una quantitat que pagarà la desconstrucció de l’edifici comercial d’Andorra Telecom i l’inici dels treballs de l’edifici nou.

450.000 € contra ‘hackers’

La parapública ha pressupostat 450.000 euros per millorar els sistemes de protecció “contra atacs maliciosos externs de pirates i hackers i la creació d’un centre d’operacions de seguretat”.

4,75% menys d’ingressos

En ingressos corrents, la companyia restarà un 4,7% fins a situar-se en 86,9 milions d’euros. La principal causa és l’evolució dels ingressos per roaming in, que es preveu que caiguin en dos milions d’euros a causa dels nous acords amb les operadores estrangeres, d’adaptació progressiva al nou context del mercat únic de telecomunicacions impulsat per la Unió Europea.

La companyia també preveu una reducció de la xifra de negoci de clients, especialment en els serveis mòbils. Segons diu la parapública en la memòria del pressupost, l’entrada a l’accionariat de la quarta operadora espanyola, MásMóvil, ha suposat l’adquisició del 2,7% de les accions amb una inversió de 10,5 milions d’euros i reportarà importants sinergies per a Andorra Telecom, com és l’eliminació del roaming out a Espanya.