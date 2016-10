Andorra Telecom tanca el 2015 amb un benefici de 32,4 milions d'euros

Andorra Telecom va tancar el 2015 amb un resultat de 32,4 milions d'euros de benefici i una xifra de negoci de 98,6 milions d'euros, que representa un 8,8% respecte del 2014, un increment derivat dels ingressos per la itinerància que van suposar un total de 43,6 milions. Així consta en la memòria que l'operadora de telecomunicacions ha publicat aquest dijous a la seva pàgina web i que serveix per repassar les grans xifres corresponents a l'exercici 2015.

Des d'Andorra Telecom informen que les inversions van tenir un pes destacat en els comptes del 2015 ja que es van elevar a 27,3 milions, destacant dos projectes plurianuals com són la plataforma de telefonia fixa d'última generació que s'està implantant ara com ara i el canvi del node d'accés a la fibra òptica, que ha quedat tancat el primer semestre d'aquest 2016.

Andorra Telecom destaca el fet que "el bon comportament" del negoci derivat de la itinerància "ha anat en paral·lel als esforços de la companyia per diversificar la seva activitat". També destaquen que el nou marc legal d'Andorra Telecom ha possibilitat la internacionalització de l'activitat i l'establiment de noves aliances, com l'acord amb l'empresa MST, que ha permès l'obertura del 'contact center' internacional ESPIC.

A banda de les dues inversions assenyalades, des de la companyia també recorden que pel que fa a la xarxa física, es va treballar el nou enllaç a través d'Ariège Télécom, que amplia la capacitat de la xarxa i augmenta la seguretat; el desdoblament total de camí de fibra òptica fins al Pas de la Casa i la intensificació de les accions per al desplegament de la nova tecnologia de serveis mòbils 4G-LTE i el reforç de la xarxa 3G als centres urbans i zones turístiques de referència.

Des de la companyia assenyalen que aquests resultats s'han aconseguit malgrat es va rebaixar les tarifes amb l'aplicació de la tarifa plana de veu, dades i SMS o la creació del paquet Òptima, que aglutina televisió fixa, Internet i televisió al mòbil, la qual cosa suposa un descompte del 20% en aquest darrer servei. També es va rebaixar, tal com recorden, el preu del gigabyte de dades.

La memòria també repassa els esdeveniments organitzats per la companyia, com el Saló del Videojoc, el Fòrum Empresa o la First Lego League de robòtica i les activitats en què Andorra Telecom té un paper com a soci tecnològic.