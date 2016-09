Andorra Telecom trasllada l’agència comercial al carrer Prat de la Creu que amplia horari als dissabtes

L'agència comercial d'Andorra Telecom es trasllada a partir de demà dilluns a les dependències del número 2 del carrer Prat de la Creu, junt a la Plaça de la Rotonda. El canvi d'ubicació és mantindrà mentre comencen les obres de l’edifici The Cloud, que s’aixecarà al indret on fins ara hi havia l’agència comercial. Es preveu que es mantinguin les dependències fins el març del 2019. A més, Andorra Telecom comunica que s’amplia l’atenció al client als dissabtes, amb un horari comprès entre les 8:30 i les 13:30 hores.