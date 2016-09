Arrenca la setmana de caça de l'isard amb 511 caçadors inscrits

Després de finalitzar el recompte en 626 exemplars, aquest diumenge arrenca, amb un total de 511 caçadors inscrits, una nova Setmana de l'isard, per la qual s'ha autoritzat la caça de 119 exemplars -un per cada colla de cinc caçadors-. La Setmana de l'isard d'enguany, però, arribarà marcada per les altes temperatures que s'han registrat durant el mes d'agost i que han superat en dos graus la mitjana habitual, un fet que segons el director del Cos de Banders, Miquel Rossell, pot dificultar la localització dels animals, ja que "no se senten tan còmodes". Amb tot, Rossell ha precisat que durant les darreres inspeccions "s'han anat identificant exemplars amb regularitat" i en aquest sentit ha remarcat que "és una qüestió que pot fer més atractiva la Setmana, ja que al final, és el caçador qui ha de trobar a l'isard".

Un total de 511 caçadors prendran part, a partir d'aquest diumenge i fins al 18 de setembre, en una nova edició de la Setmana de l'isard, que enguany, un cop finalitzat el recompte en 626 exemplars, permetrà abatre un total de 119 isards -un per cada colla de cinc caçadors-. Tot i celebrar-se a mitjans de setembre, l'edició d'enguany es caracteritzarà per les altes temperatures enregistrades durant els darrers dies i sobretot per les d'agost, que han superat en dos graus la mitjana habitual. Segon el director del Cos de Banders, Miquel Rossell, aquesta situació afecta als isards, ja que "no se senten tan còmodes" i, per tant, "és possible que la seva localització sigui més complicada". En qualsevol cas, des del Cos de Banders s'assegura que durant les darreres inspeccions s'han anat veient diversos exemplars amb "certa regularitat" i, fins i tot, s'apunta que el fet que les altes temperatures dificultin la detecció dels animals, "pot fer més atractiva la Setmana, ja que al final, l'isard s'amaga i és el caçador qui s'encarrega de buscar-lo".

Tot i que tradicionalment les colles de caçadors feien campaments al bosc durant tota la Setmana de l'isard, amb el pas del temps aquesta tradició ha anat perdent força, fins al punt que en l'actualitat un bon nombre de caçadors prefereixen tornar a casa un cop finalitzada la jornada. "Algunes colles segueixen acampant, però fins que no comença la setmana no sabem quants ho faran i quants tornaran cap a casa", comenta Rossell.

Cal recordar que amb la recent modificació de la Llei de la caça, per primera vegada s'estableix que la setmana de la caça de l'isard no es pot dur a terme si no hi ha un índex de creixement del 14% i una població superior a 300 exemplars. En aquest sentit, i per tal de garantir encara més el futur de l'espècie, des del Cos de Banders també es treballa en reserves en què es mantenen plans de caça específics. Un exemple és el vedat d'Enclar, un espai protegit en què la caça està prohibida, però on a partir de l'octubre s'inicia un pla de caça que permet, un cop realitzat un sorteig, capturar un nombre determinat d'isards -enguany s'ha estipulat la xifra de 22 exemplars-. En aquest cas, però, s'efectua una caça acompanyada i sota la supervisió del Cos de Banders.

Pel que fa a les sancions, amb el nou text també es detalla cas per cas tots els tipus d'infraccions per facilitar la tasca del Cos de Banders a l'hora d'obrir expedients i garantir més seguretat jurídica als caçadors, classificant-les en lleus (les de caràcter administratiu), i greus i molt greus (les relacionades amb la seguretat i el furtivisme). Les sancions es mantenen en la franja d'entre 1.500 i 3.000 euros i d'1 a 3 anys d'inhabilitació, tot i que augmenten de 1.500 a 3.000 euros en els supòsits de caça fora de temporada i dur a terme la pràctica de nit.