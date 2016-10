Arriben els camions amb la part d'envelat que faltava per a la Fira d'Andorra la Vella

La part de l'envelat que faltava per arribar perquè tot estigui a punt per celebrar la Fira d'Andorra la Vella amb les mateixes condicions que en anys anteriors ja ha començat a arribar. Així, fonts comunals han posat en relleu que els camions que transporten aquests materials ja estan arribat i descarregant, i tot avança "segons el previst" malgrat les dificultats ja anunciades en l'arribada d'aquest envelat. Si tot va segons l'estipulat, el muntatge dels estands podria començar de manera imminent perquè tot estigui a punt divendres a les 11 hores, que és quan es dóna el tret de sortida a la Fira d'Andorra la Vella. El treball, de fet, s'està fent contrarellotge per tenir-ho tot enllestit i que la cita es pugui desenvolupar amb normalitat, i la part dels vehicles pugui estar, també, coberta.