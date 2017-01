Arriben els reis carregats d’il·lusions

Al voltant de 400 persones prendran part en la gran cavalcada de Reis que se celebrarà aquesta tarda als carrers d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella. Un total de quinze carrosses amb una dotzena d’infants en cadascuna, així com 90 acompanyants més una trentena de persones per a la gran batucada i 25 agents de circulació conformen aquesta desfilada, que com cada any tindrà Aladí, la Bella i la Bèstia, Bob Esponja, Pinotxo i els Dàlmates, entre d’altres, com a personatges de les carrosses.

Però, abans de la cavalcada, Ses Majestats tenen una agenda atapeïda. Tenen prevista una visita a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell a les deu del matí i després, a les 11.30, aniran al centre sociosanitari El Cedre i la residència L’Albó, i cap a la una del migdia hi ha prevista la seva visita a la Casa Pairal d’Escaldes-Engordany.

La cavalcada de les parròquies centrals és la més nombrosa en participació. La que organitzen conjuntament Andorra la Vella i Escaldes-Engordany es fa des de 1998, i va ser el 23 de desembre del 2002 quan es va signar un conveni formal per establir el 50% de participació del Comú de la capital i el 50% de la Unió Pro Turisme d’Escaldes.

I, com a mags que són, els Reis també seran a la resta de parròquies a la mateixa hora. A Canillo hi arribaran a les sis de la tarda, i després de fer un recorregut a cavall pels carrers del poble el seguici reial arribarà al Palau de Gel. A Encamp els Reis faran una cercavila a la mateixa hora, que s’acabarà a la plaça dels Arínsols després de recórrer els carrers de la vila. Al Pas de la Casa aniran en tot terreny i carrosses fins al centre esportiu del poble, després de la baixada de torxes per les pistes d’esquí, que començarà a les sis.

A Ordino, a partir de les set de la tarda, Ses Majestats els Reis Mags assistiran a la representació dels Pastorets a càrrec dels infants de la parròquia a l’ACCO (Andorra Congrés Centre Ordino). Després agafaran la carrossa i es desplaçaran fins a la plaça Major, on a banda de recollir les cartes de la mainada hi haurà tortell i xocolata per a tothom. A la Massana la cavalcada es farà més aviat, a les cinc de la tarda, pels carrers del poble i acabarà, com és costum els darrers anys, a la plaça de les Fontetes, on els Reis atendran la canalla i recolliran les seves peticions.

Finalment, a Sant Julià de Lòria, també a les sis de la tarda, Ses Majestats adoraran l’Infant Jesús davant la casa comuna i aniran al Centre Cultural i de Congressos per recollir les cartes de la bústia i les que la mainada els lliuri en mà.

Càritas repartirà joguines per a 227 infants

Des de dilluns fins ahir, alumnes del Liceu Comte de Foix, el Col·legi Sant Ermengol, el Sagrada Família i el Janer han fet de voluntaris a Càritas Andorrana per seleccionar, preparar i embolicar les joguines reunides durant la

24a campanya que s’ha organitzat al país a favor d’aquesta entitat, impulsada per Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA) amb la col·laboració de MoraBanc i que es va posar en marxa a finals de novembre. Són una trentena d’alumnes i ahir embolicaven regals de Reis per a 227 infants necessitats, una xifra lleugerament inferior a la de l’any passat. Pel que fa al volum de joguines recollides, tot i que no hi ha dades definitives perquè encara n’estan rebent, “considerem que serà superior al de l’any passat”, va explicar la treballadora social de Càritas i responsable de gestionar la campanya, Marta Roma. Quant a la tasca que fan els joves voluntaris, a cadascú se li va assignant un infant o germans, per fer lots amb, generalment, tres joguines. “Una que li agradi per la seva edat, una d’educativa i una d’extra que pugui estar bé”, va indicar un dels joves voluntaris.