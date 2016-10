Assandca i Pichu's Tattoo oferiran la micropigmentació del pit a dones afectades per càncer de mama

L'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) i Pichu's Tattoo han signat un conveni de col·laboració mitjançant el qual oferiran gratuïtament un servei de micropigmentació del pit a les dones operades de càncer de mama, amb l'objectiu de recuperar la seva autoestima. Aquest tractament té un cost a Espanya d'entre 500 i 700 euros, tot i que aquí l'han reduït a entre 200 i 350 euros, que aniran a càrrec de l'associació i de l'empresa. A més, durant la 38a Fira d'Andorra la Vella es posarà en marxa la campanya 'Tatuatge solidari contra el càncer', i tots aquells que vulguin col·laborar es podran tatuar amb aerògraf el logotip d'Assandca i pagar deu euros que es destinaran a l'associació.

Amb l'objectiu de contribuir a la recuperació de l'autoestima de les dones afectades per càncer de mama, l'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) i Pichu's Tattoo han arribat a un acord per subvencionar un servei de micropigmentació del mugró i l'arèola per a la reconstrucció del pit a dones que han estat sotmeses a una mastectomia. Aquests tractaments s'iniciaran l'any que ve i la primera a rebre'l serà Alícia Diz, que s'ha mostrat molt agraïda amb aquesta iniciativa perquè assegura que ha lluitat molt, i així espera poder posar ja fi a la malaltia i les seves conseqüències.

El tatuador Josep Àngel Diz està convençut que aquest conveni serà indefinit perquè està molt interessat a ajudar a les dones afectades per la malaltia, “no sols en dies mundials sinó tot l'any”. El gerent de l'establiment especialitzat en tatuatges i pírcings ha explicat que aquest tractament costa entre 500 i 700 euros a Espanya, una quantitat que han considerat molt elevada i l'han reduït a entre 200 i 350 euros.

Paral·lelament, el president d'Assandca, Josep Saravia, ha aprofitat per presentar aquest dimecres la campanya 'Tatuatge solidari contra el càncer' que donarà el tret de sortida aquest diumenge a la Fira d'Andorra la Vella. Durant tota la jornada, Pichu's Tattoo farà tatuatges semipermanents del logotip d'Assandca a un preu de deu euros, que es destinaran íntegrament a l'associació per a la compra de casquets refrigerats per combatre la caiguda del cabell de les pacients oncològiques que segueixen un tractament de quimioteràpia per càncer de mama. Aquesta campanya s'allargarà durant tot l'any i totes les persones que vulguin col·laborar amb la causa ho podran fer a l'establiment.