Atesand proposa ser referents en formació d’emergències al Pirineu

Un dels objectius de l’Associació de Tècnics d’Emergències Sanitàries (Atesand) és assolir la regulació de la formació d’aquests treballadors. Per aquest motiu, després de reunir-se amb el titular de Salut van fer el mateix amb el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover. En la trobada, l’entitat va plantejar la possibilitat de convertir Andorra en un punt de referència al Pirineu en ensenyament d’aquest àmbit.

D’aquesta manera es podria fer front a un dels problemes amb què es troba el país a l’hora de posar en marxa oferta educativa, que és el baix volum d’alumnes potencials. Aconseguir atreure persones de fora faria viable oferir formació al Principat. Cal tenir en compte que avui els indrets més propers on s’imparteixen els estudis de tècnic d’emergències sanitàries són Lleida i Berga.

El president de l’Atensad, Josep Miquel Rodríguez Orellana, va indicar que aquesta proposta es podria materialitzar a llarg termini i caldria que la formació s’homologués amb Espanya. Segons va explicar, Jover s’hi va mostrar obert i els va garantir que les dificultats per posar-ho en marxa “no són insalvables”.

Un pas més fàcil seria facilitar la qualificació professional de les persones que ja disposen d’anys d’experiència en aquesta feina. Aquest títol els permetria seguir treballant amb un reconeixement. Rodríguez va afirmar que al Principat ja hi ha tècnics formats i que, per tant, això “no costaria gaire” de posar-ho en marxa.

S’imparteixi aquí la formació per als tècnics d’emergències sanitàries o no, el ministre d’Educació es va comprometre a regular-la, una tasca que farà conjuntament amb el ministre de Salut. El president de l’Atensad va remarcar que Jover considera “lògic” i de “sentit comú” que el sector reclami posar fil a l’agulla en aquesta tasca i, a més a més, els va felicitar ja que amb aquestes mesures s’aconseguirà oferir un millor servei en un col·lectiu que fa una tasca de responsabilitat.

L’associació també s’ha reunit amb els grups parlamentaris. De les trobades se n’ha obtingut una resposta molt positiva, ja que tant des del Govern com del Consell General s’han mostrat molt receptius a les seves demandes, va dir Rodríguez.