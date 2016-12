Bona acollida de l'espectacle 'Cascade' de Caldea, que serà versionat a partir del gener

Caldea ha estrenat aquestes festes de Nadal l'espectacle 'Cascade' que està gaudint d'un bona acollida per part del públic i que es reprendrà a partir del 13 de gener amb un un versió. Per Setmana Santa, a més, 'Cascade' comptarà amb la col·laboració dl violinista Javi Lin.

Caldea ha estrenat aquest Nadal l'espectacle 'Cascade' que està tenint una bona acollida entre el públic, tal com destaquen des del termolúdic. La funció, programada cada vespre fins al 4 de gener, es desenvolupa a la llacuna central sense cap cost addicional per al visitant i té com a 'alma mater' a Donet Collazo, finalista 2016 de l’edició espanyola de Got Talent.

Durant la temporada alta d’hivern, Caldea estrenarà una versió de l’espectacle 'Cascade'. Així, tots els divendres i dissabtes, a partir del 13 de gener i fins el dia 8 d’abril, la gran llacuna interior acollirà un espectacle d’acrobàcia amb teles, música i jocs d’aigua i de llums. Serà a les 21.40 hores.

I per Setmana Santa, del 9 a 16 d’abril, 'Cascade' comptarà amb la col·laboració del violinista Javi Lin, també finalista del programa de Telecinco Got Talent 2016. Lin oferirà un concert de violí en directe mentre els visitants gaudeixen de les acrobàcies. Novament, i "després de l’èxit de les darreres estrenes", José Pozo serà el director dels espectacles.