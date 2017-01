Bona situació de les estacions del país malgrat la manca de nevades

Aquesta temporada s’està posant de manifest potser més clarament que altres que la neu és un bé escàs. La llarga falta de precipitacions, que ja fa més d’un mes que dura, afecta les estacions d’esquí de tot Europa. Fins al punt que alguna, com és el cas de Vaquèira-Beret, ha optat per transportar neu, en camions i en helicòpters, de les cotes més altes a les més baixes. Les estacions d’esquí andorranes, tot i que no neva des de finals de novembre, continuen mantenint oberts la major part dels dominis. Això és així gràcies a la neu produïda per l’extensa xarxa de canons de què s’han anat dotant al llarg dels darrers anys, que s’han pogut posar en marxa molts dies per les baixes temperatures que s’han registrat al llarg de l’últim mes.

Per aquesta raó a les estacions andorranes la situació no és tan preocupant com en altres estacions europees, tot i que evidentment també es desitja que torni a nevar com més aviat millor. En el cas de Grandvalira, el domini disposa de 1.032 canons, vint dels quals s’han instal·lat enguany, que cobreixen el 65% de la seva superfície, i d’un parc de 30 màquines trepitjaneu per deixar la neu en les millors condicions per a la pràctica de l’esquí. D’aquesta manera, Grandvalira encara la recta final del període nadalenc amb 154 quilòmetres esquiables, amb 86 pistes obertes (amb gruixos de 20 a 40 centímetres) i el 85% dels remuntadors en funcionament. Les baixes temperatures de les últimes nits i l’intens treball de les màquines han afavorit el manteniment de l’espai esquiable en bones condicions per a la pràctica dels esports blancs, destacava ahir l’estació.

Per la seva banda, Vallnord té 401 canons per al cultiu de neu al sector de Pal-Arinsal, als quals cal sumar els 101 que hi ha al sector d’Ordino-Arcalís, que fan possible que a hores d’ara 50 pistes del total de 71 de què disposen estiguin obertes amb gruixos que poden anar de 20 a 70 centímetres. Pel que fa a superfície innivada, a Pal-Arinsal és el 45% de les pistes (28 km) i a Ordino-Arcalís, el 60% (18 km). Les estacions del país han constatat un augment dels esquiadors de nacionalitat francesa, que atribueixen a la manca de neu que afecta els dominis francesos aquest inici de temporada, fins i tot els dels Alps.