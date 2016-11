Caldea preveu apujar les tarifes un 2% però diu que no és per l’IGI

Caldea augmentarà les tarifes al voltant d’un 2% de cara a finals d’any. Aquesta pujada de preus, però, asseguren que no està motivada per l’eliminació de l’IGI reduït (passarà d’estar subjecte al 2,5% al 4,5%), sinó per la millora dels serveis complementaris. En aquest sentit, la directora de Màrqueting i Vendes del centre, Patrícia Garcia, va destacar que a partir de l’1 de desembre ja s’activen les noves tarifes perquè “el servei es millora substancialment i justifica un lleuger increment dels preus”.

Així, va exposar que per als clients de Caldea s’ha previst nous espectacles i activitats complementàries a banda de Likids, la nova oferta per a infants. En el cas d’Inúu, l’objectiu és que el preu es vagi situant més en consonància amb els serveis que ofereix (inclou, per exemple, la roba de bany, tallers i activitats gratuïtes i l’entrada a Caldea). En aquest sentit, Garcia va indicar que es tracta d’un producte premium i, després d’arrencar amb un preu més atractiu, la intenció és que cada vegada “s’ajusti a l’excel·lència”. Per aquest motiu, en els propers exercicis es planteja un increment de les tarifes, que anirà acompanyat de millores en el servei i noves infraestructures.

Des del termolúdic no es considera que aquest augment de preus suposi un desincentiu per als usuaris tenint en compte que cada any es revisen, encara que l’any passat es van congelar totes les tarifes adreçades a les famílies i des de fa uns cinc anys no es feia cap pujada en els grups. Ara, per a aquests darrers l’increment serà d’un 4%, mentre que les activitats per a famílies augmentaran al voltant d’un 1,05% de mitjana. Quant a l’entrada general a Caldea, s’apujarà un 1,43% (de 37,50 euros a 38 euros) i la d’Inúu un 7% (passarà de 65 euros a 69,50 euros). La previsió que s’ha marcat Caldea per al 2017 és atraure uns 400.000 visitants i assolir uns ingressos de 15 milions d’euros, “sigui quina sigui la penalització en termes fiscals”, va dir Garcia.

La directora de Màrqueting i Vendes va afirmar que, encara que quan el cap de Govern va anunciar l’eliminació de l’IGI reduït Caldea va demanar conjuntament amb les estacions que es mantingués, el centre entén que la decisió de l’executiu és fonamentada. Així, va explicar que tenir aquest impost al 2,5% ha estat beneficiós en un moment de crisi i destaca que des de Caldea es valora positivament que no s’apliqui el 4,5% fins al segon semestre, encara que el termolúdic és un negoci que està obert tot l’any. “No serà tan favorable per a nosaltres com per a les estacions d’esquí, ja que l’agost és un mes molt intens, però és millor que des de l’1 de gener”, va dir Garcia.

Quant a l’impacte que suposarà la supressió de l’IGI reduït, des de Caldea es va remarcar que “si es passa del 2,5% al 4,5% tot això es deixarà de percebre”. Amb tot es va subratllar que hi ha l’oportunitat de créixer en visitants. Va apuntar que caldrà fer un esforç més gran per assolir aquest increment en la freqüentació, així com accions de promoció més agressives.