Calvet nega que l’hospital hagi tingut mai problemes de subministrament d'aigua

El cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Marc Calvet, va sortir ahir al pas de les informacions aparegudes al voltant dels problemes de subministrament que va patir l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell ara fa un any, quan hi va haver talls del subministrament a la parròquia, però “en cap cas” a l’hospital. El cònsol va esclarir que “en cap cas l’hospital té risc”, ja que sempre hi ha hagut “un pla d’emergència” en cas d’haver-se donat una fallida del funcionament, tal com va comentar Calvet, que va valorar tot el fet com “una falsa polèmica”.

Així mateix, Calvet es va mostrar crític amb les maneres del Comú d’Andorra la Vella, ja que, segons va explicar, el llavors cònsol major de la capital, Jordi Minguillón, i l’exministra de Salut Rosa Ferrer van decidir fer “unilateralment” un embrancament a l’hospital des d’Andorra la Vella. A més, també va mostrar la seva preocupació per l’embrancament, perquè es tracta d’un tub a l’aire lliure a l’abast de qualsevol. “Pensem que tampoc és la millor manera de subministrar l’hospital”, va dir, i per això es va mostrar conforme amb la retirada d’aquest tub. “El millor que podien haver fet és treure el tub, perquè ja ho estàvem alimentant des d’Escaldes”, va confirmar Calvet.

Tot i això, el cònsol va admetre que cal una “obra permanent” que connecti l’hospital amb Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, juntament amb un protocol de seguretat per evitar qualsevol mena d’incidència en el servei. Calvet també va assegurar que el Comú ja ha pressupostat aquesta obra, que s’iniciarà un cop acabin les obres dels dipòsits que actualment estan en construcció. “És un servei que es donarà des d’Andorra la Vella, però la majoria del cost de l’obra la pagaria Escaldes-Engordany”, malgrat que també s’ha confirmat que no serà una obra “imminent ni necessària de moment”, segons Calvet, que va explicar que el pressupost rondaria els 40.000 euros.

D’altra banda, el cònsol també va reconèixer que “va arribar un moment en què el Comú no podia controlar quan l’hospital canviava de xarxa”, tot i que va desmentir que en algun moment hi hagués problemes amb el subministrament d’aigua a l’hospital.