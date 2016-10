Camp exposa l’experiència turística d’Andorra al Fòrum Internacional d’inversió turística de Socchi

El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp ha participat aquest cap de setmana al Fòrum Internacional d’inversió turística celebrat a Socchi, Rússia. Es tracta d’un esdeveniment de màxima importància per al turisme rus, on es debat el futur del sector del país pel que fa el creixement del mercat interior però també en la captació del mercat internacional, en aquest sentit s’exploren les estratègies d’aquest mateix sector en altres països. Camp, va intervenir ahir dissabte en un dels debats programats al Fòrum, on va exposar l'experiència turística d’Andorra, en referència al turisme de muntanya, neu i natura. Durant la seva estada a Socchi, Camp ha mantingut diverses reunions amb operadors turístics de Rússia interessats en treballar amb Andorra aquest hivern, i portar clients per esquiar.

El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, ha signat una carta d'intencions amb el director del Departament Comercial de NPJSC Krasnaya Polyana Ressort “Gorky Gorod”, Dimitrii Anfinogenov, l'estació d'esquí de Socchi que va acollir els Jocs olímpics d’hivern del 2014. En ella, les dues parts manifestem la ferma intenció de dur a terme les gestions necessàries per què Ski Andorra i l'estació russa firmin a la major brevetat un conveni de col·laboració. El Fòrum Internacional d’inversió turística es va inaugurar divendres amb presència del primer ministre rus, Dimitry Medvedev.