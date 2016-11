Camp preveu arribar a 1,4 milions de turistes a l’hivern, un 2% més

El ministre de Turisme va dir ahir que els nivells assolits de turistes en la temporada d’hivern ja són alts i no s’esperen creixements percentuals importants que puguin arribar fins al 5%. Per aquest motiu, Francesc Camp va anunciar que per a la propera temporada d’hivern es preveu un augment de turistes d’un 2,2%, que suposaria arribar a la xifra de gairebé 1.400.000. Un increment molt inferior al que es va aconseguir l’hivern passat, en què es va créixer el 8%. Quant a mercats, es volen incrementar el francès i l’espanyol un 2% i el d’altres destinacions en més del 3%. La previsió per als operadors és positiva, ja que l’objectiu marcat és augmentar els clients que vénen per aquesta via un 4% i arribar a més de 320.000. Amb tot, la inversió de la campanya d’hivern, que va començar ahir, puja a 2,7 milions d’euros (250.000 euros menys que la de l’hivern passat).

Si es mira per mesos es preveu que per al desembre el creixement de turistes sigui del 5,6% respecte al mateix mes de l’any passat, sobretot pel mercat espanyol, pels ponts de la Puríssima i la Constitució. Pel que fa a altres mesos, com la Setmana Santa, que el 2017 es preveu a l’abril, es pronostica un creixement del 16,5%, mentre que al març s’estima que hi haurà una davallada del 10,6%, ja que aquest any la Setmana Santa ha caigut en aquest mes.

Si es té en compte l’origen, el mercat espanyol continua sent el més important i aquest any es preveu atreure 895.684 turistes, 19.686 més que l’hivern passat, i el segueixen altres països amb 228.895 turistes, xifra que suposarà un increment de gairebé 7.000. Finalment, es preveu atreure 171.531 turistes francesos, que representen 3.400 més que l’hivern passat.

Del pressupost que costejarà la campanya d’hivern, de 2,7 milions d’euros, 806.500 euros estan destinats a operació turística i 1.629.500 euros al consumidor final, i finalment Ski Andorra amb les estacions aporten 300.000 euros.

Sense vols de l’aeroport

L’aposta pels operadors turístics és “per reforçar la imatge” i per continuar amb el mercat clàssic britànic, que, tal com va dir el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, “s’ha mantingut i no l’ha afectat el Brexit”. Els turistes que vénen pels majoristes de viatges aterren sobretot a Barcelona i Tolosa, i s’esperen 11.000 turistes britànics més d’Alguaire per l’operador Thomson, segons va avançar Camp.

El ministre de Turisme va assenyalar que cap companyia encara no s’ha interessat per aterrar a l’aeroport Andorra-la Seu i que espera que amb el complement de tecnologia que li falta a la instal·lació l’any vinent algunes s’hi puguin interessar i hi pugui aterrar algun operador.

Transició comunicativa

La campanya de comunicació per a l’hivern encara disposa del mateix espot publicitari de fa tres anys, però a més s’afegirà a la promoció càpsules del producte a què es dóna publicitat: l’esquí, les compres, la gastronomia i el wellness. El ministre de Turisme també va manifestar que aquest hivern s’apostarà per rodar un espot nou de cara a la propera campanya.

Per altra banda, de la campanya d’hivern que va començar ahir es destaca el reforçament de l’Interguest, que es va iniciar l’any passat i en què es fa difusió de les celebritats que vénen a Andorra a l’hivern. Segons Budzaku, l’any passat va funcionar molt bé i aquest any s’aposta per reforçar-lo amb 30.000 euros més de pressupost, aportats per Ski Andorra i destinats sobretot al mercat francès.

Camp apunta als atemptats a França com la raó que a l’estiu només es creixés un 0,8%

El ministre de Turisme, a més de presentar la campanya i les previsions de l’hivern, va fer balanç de l’estiu. Segons Camp, l’estiu d’aquest any ha presentat “una petita millora, però menys del que esperàvem”. En xifres es tradueix que les previsions marcades per als quatre mesos d’estiu eren que es creixeria el 3,5% i només s’ha crescut un 0,8%, menys de la meitat del que s’esperava. Segons Camp, els atemptats a Niça el juliol passat han fet que el mercat francès es resistís a sortir “i ha punxat aquest mercat durant el mes d’agost”. L’estiu del 2015 es va comptabilitzar 903.047 turistes i el 2016 han estat 909.082. Tot i que l’agost continua sent el mes amb més turistes (328.778), el juliol ha experimentat un creixement de 33.370, mentre que a l’agost se’n va registrar 23.317 més. El ministre de Turisme va dir que malgrat que l’augment a l’estiu no ha estat el que es preveia, “les dades de l’any són positives i no ens hem d’alarmar ja que al final del 2016 es preveu un creixement total de turistes d’un 3%”, va avançar.