Capesa treballa per obtenir un nou préstec per arribar fins a l’ampliació de capital

Capesa, la companyia encarregada de subministrar l’aigua potable a Escaldes-Engordany, i el Comú han descartat que la corporació faci un préstec a la societat per cobrir les inversions fetes en els nous dipòsits. La decisió s’ha pres per acord entre totes les parts perquè “no és la funció d’un comú” avançar diners, encara que seria legal, segons va declarar el president de l’empresa, Eduard López Mirmi. Per això, la companyia segueix treballant en l’ampliació de capital per sufragar aquestes obres i les noves actuacions que hi ha projectades. La intenció es poder-la materialitzar el primer trimestre del 2017, i fins a arribar a aquesta data es formalitzaria una nova pòlissa bancària per anar pagant els treballs.

López Mirmi va explicar que aquest préstec permetria cobrir les tensions de tresoreria que poden sorgir fins a tenir tancada l’ampliació de capital. Ara per ara es desconeix de quina quantitat es tractaria, però el diàleg amb la banca ja està obert i l’empresa és prou solvent per retornar aquest finançament, va assegurar el president de la companyia.

La decisió s’ha pres després de constatar que l’entrada de nous accionistes a Capesa és un procés lent, tenint en compte que requereix el vistiplau de la meitat de l’accionariat i que la societat té 750 socis. López Mirmi va afirmar que “calculem que podrem tenir el 50%” del quòrum en l’assemblea que se celebrarà l’any que ve, un fet que permetrà que les persones que hi estiguin interessades puguin adquirir accions, mentre que la resta les cobrirà el Comú (en el pressupost hi figura una partida d’1,3 milions per a aquest concepte). La nova pòlissa permetrà arribar fins a l’ampliació de capital.