Capesa troba resultats interessants en la prospecció per les captacions

Capesa, la companyia subministradora d’aigua d’Escaldes-Engordany, ha registrat resultats “interessants” en les prospeccions que està portant a terme per trobar noves captacions. Aquests treballs s’han centrat a la zona de Can Diumenge i també al Madriu, però des de l’empresa no es va voler especificar en quin indret hi ha més probabilitats d’habilitar una font alternativa d’aigua. El fet és que les proves encara s’estan realitzant i fins que no es tingui res en ferm no es vol donar a conèixer. “Estem contents per com estan sortint els resultats però no podem cantar victòria”, va dir el president de Capesa, Eduard López Mirmi.

Les condicions que faran que les captacions subterrànies siguin aprofitables o no són que els cabals siguin rendibles i es mantinguin constants al llarg de l’any i que les analítiques també es mantinguin estables. A més, també cal que l’aigua sigui fàcil de tractar

–que aquest procés no requereixi una gran inversió– i que la captació estigui ubicada en una zona en què s’hagi de bombejar poc, a banda que aquesta nova font faci créixer l’autonomia de la parròquia.

El cabal mitjà que gasta Escaldes-Engordany és de 50 litres per segon, mentre que el cabal nocturn és força inferior a aquesta xifra. A l’hora de buscar captacions, López Mirmi va indicar que aquestes haurien de cobrir com a mínim el cabal nocturn.

A banda de buscar fonts d’aigua alternatives, la prioritat de Capesa continua sent a hores d’ara acabar els nous dipòsits ubicats a la Plana. Un cop estiguin enllestits, la previsió és començar la construcció d’una nova estació de tractament d’aigua potable (ETAP). La companyia ja ha acordat el bastiment d’aquest equipament a sobre del dipòsit, en un punt on no serà visible des del camí, i la voluntat és tenir una “instal·lació d’última generació”. Per ara encara no es disposa del projecte i encara s’està valorant quina tècnica s’utilitzarà per tractar l’aigua. Les obres de la nova ETAP probablement es faran per fases, tenint en compte que té un cost elevat.

El nou dipòsit ha evitat dos talls del subministrament aquest estiu

El dipòsit que es va construir a la Plana ha evitat que la població hagi patit novament talls del subministrament aquest estiu. Segons va explicar el president de Capesa, des que es va posar en funcionament, el primer cap de setmana de juliol, l’alt nivell de terbolesa ha obligat a tallar l’entrada a l’ETAP dues o tres vegades. Tot i així, i gràcies a la nova instal·lació, “ningú se’n va assabentar” perquè el servei no es va interrompre. El darrer episodi d’aquest tipus va ser fa quinze dies, quan les precipitacions a la zona de Claror van tornar a afectar de forma important la capçalera. Tot i que el Comú d’Escaldes-Engordany ha estat treballant per estabilitzar aquest terreny amb la construcció de murs de maçoneria, López Mirmi va recordar que la solució només arribarà amb el temps. Per això va remarcar la importància que tenen els nous dipòsits. El tercer estarà enllestit a mitjans d’octubre i de cara al març del 2017 cadascun ja disposarà de la seva sortida individual.