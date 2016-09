Centenars de persones participen en la jornada solidària 'Fun at Pal' organitzada pel Club Internacional d'Andorra

Per tercer any consecutiu, centenars de persones, entre andorrans i, sobretot, anglesos residents a Andorra, s'han aplegat a la zona de la Caubella, al sector de Pal, per celebrar una nova jornada solidària 'Fun at Pal', esdeveniment organitzat pel Club Internacional d'Andorra. Tots els assistents a la jornada, que s’ha celebrat durant tot aquest diumenge, han pogut realitzar diverses activitats, que han anat des dels jocs infantils i tallers de pintura facial, fins a exhibicions canines, concurs del joc d'estirar la corda i venda de pastissos i confitures angleses. Després de comprar, amb els diners recaptats durant l'edició de l'any passat, tres cadires d'esquí per a persones amb mobilitat reduïda, la jornada d'enguany, els beneficis de la qual s'han destinat íntegrament a la Creu Roja Andorrana, s'ha celebrat amb l'objectiu d'adquirir un desfibril·lador "per col·locar-lo al centre d'Andorra", segons ha comentat una de les responsables del Club Internacional d'Andorra, Catharina Towell. Una fita, que tal com ha remarcat, "no serà gens fàcil d'aconseguir, ja que estem parlant d'un preu que ronda els 6.000 euros".

Jocs i inflables per als més menuts, concursos del joc d'estirar la corda, exhibicions canines, venda de pastissos i confitures angleses, tallers de pintura facial, entre d'altres. Aquestes han estat algunes de les activitats que s'han celebrat durant tot aquest diumenge a l'estació de Pal coincidint amb la tercera edició de la 'Fun at Pal', jornada solidària organitzada pel Club Internacional d'Andorra. En aquest sentit, una de les responsables del Club, Catharina Towell, ha explicat que l'objectiu de l'edició d'enguany, els beneficis de la qual s'han destinat íntegrament a la Creu Roja Andorrana, "no és un altre que aconseguir els diners suficients per poder comprar i instal·lar un desfibril·lador al centre d'Andorra". Un objectiu gens fàcil d'assolir i que requereix la col·laboració de molta gent, ja que tal com ha recordat Towell, "estem parlant d'un import que ronda els 6.000 euros".

En qualsevol cas, des del Club Internacional d'Andorra s'han mostrat confiats a poder aconseguir l'objectiu, "ja tenim una part dels diners recaptats amb una activitat que es va fer amb anterioritat i comptem amb el suport de tota la població i institucions andorranes", ha precisat Towell. "Si es pot, ens agradaria poder adquirir-ne més d'un", ha indicat. Cal recordar, que amb els diners recaptats durant l'edició de l'any passat, el Club Internacional d'Andorra ja va comprar ftres cadires d'esquí per a persones amb mobilitat reduïda.

Per la seva banda, el director de Vallnord- Pal Arinsal, Josep Marticella, ha admès que "no hi ha una millor forma de finalitzar la temporada d'estiu que amb una nova jornada solidària de 'Fun at pal' i ha afegit que des de l'estació es dóna suport a aquesta iniciativa "promocionant la jornada des de l'inici de temporada i oferint un preu reduït en el telecabina". A més, ha assegurat que després de tres edicions, "la 'Fun at Pal' està plenament consolidada i tothom ja sap que l'últim dia de la temporada d'estiu a Pal s'acaba amb una jornada solidària". La jornada també ha comptat amb la presència del cònsol major de la Massana, David Baró, que ha estat l'encarregat de lliurar els premis als guanyadors del joc de corda.