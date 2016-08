Cierco diu que el FinCEN va retirar la nota per evitar lliurar les comunicacions

El departament de delictes financers i control del Tresor nord-americà (FinCEN) hauria retirat la nota sobre Banca Privada d’Andorra just “abans que el jutge l’obligués a donar tota la informació que tenia de les comunicacions entre Espanya, Andorra i els Estats Units”.

Si més no així ho va assegurar Higini Cierco en la declaració davant la batlle Canòlic Mingorance del 18 d’agost passat, la gravació íntegra de la qual la va fer pública ahir la cadena radiofònica espanyola SER, i en què va avançar que els seus lletrats estan treballant amb “les autoritats judicials americanes per obtindre tota aquesta informació, per veure per què va passar això i per què es va produir aquest enfocament”.

I és que per Cierco, que va recordar la declaració de les autoritats estatunidenques de l’agost del 2014 en què expressaven la preocupació respecte a les operacions de caixa de la plaça financera andorrana, el FinCEN “va ser portat a fixar-se sobre BPA i no sobre Andorra”, ja que la qüestió es va enfocar en el cas dels veneçolans, en què hi havia operacions fetes amb dòlars, i no en els altres casos de presumpte blanqueig en què les operacions s’havien portat a terme en euros. Tot i això, Cierco assegura a la batlle que no vol “fer suposicions” sobre si hi ha hagut o no participació de persones d’Andorra en alguna part de tot aquest procés.

Així mateix, en la declaració davant Mingorance, Higini Cierco es va mostrar del tot convençut que “estava tot preparat” i va destacar que la nota del FinCEN no es comença a muntar el maig del 2014, quan hauria rebut les presumptes amenaces, sinó “el gener del 2014 amb una informació falsa de la policia nacional espanyola a la policia nord-americana que informava dels casos que estaven judicialitzats a BPA”.