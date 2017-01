Cinc negocis ja han demanat ser a la Xarxa d’Empreses Inclusives

En els primers mesos d’aquest any quedarà enllestit el programa de la Xarxa d’Empreses Inclusives, que naixerà amb l’objectiu de reconèixer els negocis que optin per contractar persones amb capacitats diferents. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va confirmar que en el marc d’aquesta xarxa es farà un reconeixement públic a les empreses amb responsabilitat social i que s’estudiarà quines exoneracions fiscals se’ls podran aplicar. Tot i que el programa de la Xarxa d’Empreses Inclusives encara no està acabat, cinc societats ja han demanat participar-hi.

Espot valora positivament les primeres xifres de la nova estratègia d’inserció de les persones amb discapacitat, gràcies a la qual el departament de Treball i Ocupació ha pogut fer de mitjancer en deu contractes entre empreses i persones amb capacitats diferents el 2016. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior va destacar que a través d’aquestes mesures les persones amb discapacitat segueixen el mateix circuit que la resta de persones pel que fa a la inserció laboral. “Així ha de ser, perquè les persones amb discapacitat no pateixin cap estigmatització i puguin tenir els mateixos serveis que la resta”, va remarcar. En aquest sentit també va recordar que el ministeri d’Educació treballa en altres àmbits, com la inclusió escolar.

Espot va destacar que està “molt avançat” el procés d’elaboració d’una certificació i reconeixement per als negocis que optin per la contractació de persones amb discapacitat. Per això, el projecte de creació d’una xarxa d’empreses inclusives es realitzarà els primers mesos del 2017. Ja es disposa del logotip que reconeixerà aquestes empreses i “quin serà el reconeixement econòmic o no econòmic que els podrem donar”.

Tot i així, el ministre va reconèixer que “hi ha una qüestió fiscal que hem d’acabar d’analitzar amb el ministeri de Finances” perquè, a banda del reconeixement d’aquestes empreses per part del Govern, “una de les altres possibilitats des del punt de vista econòmic és una mena d’exoneració fiscal”. A banda dels beneficis fiscals, que estan en fase d’estudi, les empreses podran disposar de subvencions a través de programes ocupacionals del mateix departament d’Ocupació i Treball, tal com va assenyalar el ministre.