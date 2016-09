The Cloud costarà 34 milions d’euros i estarà enllestit el juliol del 2019

The Cloud, l’edifici que Andorra Telecom alçarà a la parcel·la que fins ara ocupaven l’agència comercial i la caserna de bombers, tindrà un cost de 34 milions d’euros, dos milions més després de les millores introduïdes en el projecte. D’aquest import, la companyia n’assumirà 31 milions, mentre que caldrà veure si les partides per als acabats interiors de la zona comercial, de dos o tres milions d’euros, aniran a càrrec de l’empresa tecnològica o de l’operador.

Segons va explicar el president del consell d’administració d’Andorra Telecom, Jordi Alcobé, des que es va adjudicar el projecte s’ha anat redefinint per obtenir el màxim potencial d’un edifici “de país” i que ha de permetre revitalitzar el centre neuràlgic d’Andorra. Per això urbanísticament estarà integrat a l’entorn, una tasca que s’ha fet amb el Comú de la capital. Amb el treball realitzat en el darrer any, l’immoble ha passat de 10.000 metres quadrats a 15.000. Aquest increment de la superfície correspon al subsòl. L’edifici tindrà quatre accessos principals: per l’avinguda Meritxell, el carrer Na Maria Pla (on es crearà un espai verd de passejada), la zona que connecta amb l’aparcament del Fener (on hi haurà l’accés a l’aparcament subterrani de 35 places) i l’espai verd que unirà amb la zona de Prada Ramon. A més, a la façana hi haurà instal·lacions tecnològiques i també s’ha treballat la il·luminació per tematitzar-la en funció dels esdeveniments que aculli el país. El paviment, granític, permetrà diferenciar la zona per a vehicles i la destinada als vianants, que envoltarà l’immoble.

A l’interior, tot girarà al voltant d’un atri ubicat a la cinquena planta i de 16 metres d’alçada. Al voltant hi haurà un espai cultural de 1.000 m2 per a exposicions i una zona comercial amb “marques insígnia” de 2.620 m2 –Alcobé va afirmar que es busca una oferta inexistent avui al Principat i en què el complement tecnològic sigui clau. A les plantes superiors hi haurà les dependències d’Andorra Telecom i el parc tecnològic i a la darrera planta, un restaurant panoràmic. Així mateix, a la plaça semisoterrada també hi haurà oferta gastronòmica i al soterrani, un auditori per a 376 persones. Quant a l’aparcament, s’ha deixat preparat per connectar-lo amb la zona del Fener si allà s’hi acaba construint en un futur un pàrquing gran.

En la presentació del projecte que es va fer ahir també es va destacar l’aposta per la sostenibilitat que s’ha fet en la realització de l’obra i també a partir del moment en què l’edifici entri en funcionament. En aquest sentit, l’immoble tindrà una façana de doble pell que permetrà reduir el consum energètic a l’hivern creant una mena d’efecte hivernacle i a l’estiu afavorirà la refrigeració.

La deconstrucció de l’edifici on hi ha l’agència comercial i la construcció del nou arrencarà el març del 2017 i finalitzarà al març del 2019. El desembre del 2018 ja s’obrirà parcialment, amb la part destinada a agència comercial, i el juliol del 2019 estaria enllestit tot l’edifici.

El director d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, va explicar que encara es desconeix quines empreses tecnològiques es podrien instal·lar a The Cloud, perquè necessiten veure els espais en un estat de construcció més avançat. Tot i així va anunciar que, un cop en marxa, l’edifici podria acollir uns 300 treballadors a banda dels 150 d’Andorra Telecom. Les obres donaran feina a unes 200 persones.

Un edifici permeable i amb 6.600 m2 per a vianants que obrirà l’eix comercial a Prada Ramon

The Cloud serà un edifici permeable al trànsit de persones i es preveu que permeti obrir la zona de Prada Ramon a Meritxell. De fet, el projecte inclou una gran plaça al voltant de l’immoble a més de l’espai semisoterrat. També els carrers adjacents es convertiran en zones exclusives per a vianants. En total es destinarà 6.653 metres quadrats a espais públics per a vianants.

La presidenta de Riberaygua i Travesseres, Rosa Pascuet, va indicar que el projecte satisfà els comerciants perquè “ens posarà a primera línia comercial”, un fet que permetrà dinamitzar la zona que té més botigues després de Meritxell (94 autoritzacions en total). “Ens donarà energia, que és el que necessitem perquè el comerç està parat”, va dir. Per la seva banda, Jaume Gràcia, de l’hotel Tívoli, va destacar la necessitat que els comerços del voltant estiguin a l’altura de l’edifici, una tasca que requereix inversió i que permetria millorar el conjunt. Pascuet considera que en això també cal implicar-hi els propietaris dels immobles, tenint en compte que ells són llogaters. Gràcia va concloure que “ens ha tocat la Primitiva però hem d’aportar els dos euros que val la tirada”. Quant a les obres, no consideren que tinguin una afectació negativa en les vendes.