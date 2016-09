Compromís d’Andorra per assolir els objectius de l’Agenda 2030

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover, va fer una valoració molt positiva de la 33a edició de la Universitat d’estiu, que va acabar ahir al vespre, ja que creu que s’han “assolit els objectius de posar sobre la taula” els reptes de l’Agenda 2030, que “se’n parlés i que experts d’alt nivell” exposessin quins són “els reptes i les dificultats” que es deriven dels objectius marcats en aquest document. El ministre va destacar, també, la intenció que Andorra sigui coneguda pel treball en valors i que l’Agenda 2030 és, de fet, una eina per incidir en aquests aspectes.

Jover va insistir a més que aquest treball per assolir els objectius d’aquest document és important no només per a “la imatge” del país sinó també per aplicar “polítiques” nacionals que suposin un impuls per fer un país més sostenible. Un dels aspectes que el ministre va destacar de les jornades és que s’ha abordat molt la qüestió de la transversalitat, un concepte que ja estan “integrant” a l’executiu per poder tirar endavant projectes de manera conjunta entre els ministeris, i també va remarcar que quan es parla de sostenibilitat no només es fa referència al medi ambient sinó també a la sostenibilitat social i l’econòmica.

Per la seva part, el moderador de la Universitat d’estiu, Jean-Paul Marthoz, va dir que d’aquestes “profitoses” jornades se’n deriven cinc idees, com són “la necessitat de pensar la complexitat” fugint del simplisme i el populisme; la interconnexió del món i que “tot està vinculat”, i que per tant una política local pot tenir impactes globals; la necessitat de pensar a “llarg termini”; la “convicció” que aquest desenvolupament sostenible és també “un repte ètic” i, per últim, “el sentiment que no és massa tard per al pitjor escenari”.

Dubtes sobre la COP21

La darrera jornada de la 33a Universitat d’estiu va incloure una ponència de l’economista i professor especialitzat en el context del canvi climàtic Chrstian Gollier, que va explicar, durant la conferència Com podem lluitar de manera eficaç contra el canvi climàtic?, que “molt probablement” la lluita contra aquest fenomen és el des­afiament “més important” al qual s’ha hagut d’enfrontar mai la humanitat.

Tot i reconèixer que després de la COP21 celebrada a París “sembla que hi ha més optimisme”, Gollier va lamentar que “les creences dels agents econòmics no han evolucionat i no hi ha tants països que ratifiquen l’acord”. A més, en l’àmbit polític, Gollier va reiterar que des dels anys 90, moment en què es va celebrar la primera COP, a Rio, “s’ha constatat que la coordinació política en matèria mediambiental és molt i molt difícil” i, a més, va comentar que tot i que mediàticament “sembla que la COP21 va ser un èxit”, per entendre la seva credibilitat “només hi ha prou de mirar la reacció dels mercats; no s’ho van creure ni un segon”.

D’aquesta manera, Gollier va indicar que no hi ha prou de “creure la bona voluntat dels estats” i, per tant, vist que la COP21 no està donant els resultats esperats, ha assegurat que “avui no hem de buscar un acord global i uniforme, sinó unir aquells països que realment volen progressar en l’àmbit del clima, que són la Unió Europea, la Xina i els Estats Units, si guanya Hillary Clinton”. “Aquesta seria una coalició ambiciosa”, va precisar.

Per la seva banda, el president de la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA) i enviat especial per a la seguretat viària, Jean Todt, que va oferir la conferència Assolir l’objectiu de seguretat viària a l’Agenda, reduir a la meitat els accidents mortals el 2020, va recordar que la seguretat a les carreteres continua sent un dels principals problemes de la societat, perquè hi ha 1,2 milions de persones que hi perden la vida anualment i aquesta és la principal causa de mort en la població de països desenvolupats que es troba entre els 15 i els 29 anys. Tot i aquestes dades, Todt va recalcar que si els governs donen prioritat a aquesta qüestió es poden rebaixar en gran mesura les xifres de sinistralitat. Així, va explicar que si es té en compte un país com França, “l’any 1970 morien 80.000 persones a la carretera, mentre que 45 anys més tard, tot i l’augment considerable de vehicles, n’hi moren 3.000, i això significa que si es treballa es poden reduir les morts a la carretera”.