Concurs per externalitzar la gestió de la gossera i la gatera oficials

El Govern va aprovar ahir, en sessió de consell de ministres, la convocatòria d’un concurs per a l’externalització de la gestió de la gossera i la gatera oficials, una decisió que, segons va explicar el ministre portaveu, Jordi Cinca, està justificada pel fet que darrerament la infraestructura acull pocs animals, fruit del treball de col·laboració per al foment de les acollides i adopcions fet entre el departament d’Agricultura i les entitats privades i associatives.

En aquest sentit, el ministre va precisar que el feble volum d’animals residents a les instal·lacions no justifica el manteniment d’un equip humà fix i pot resultar molt “més eficient disposar d’altres models de gestió”. Així, el personal que actualment treballa a la gossera i gatera quedarà adscrit al servei veterinari de Salut i Protecció dels Animals (SVSPA) del departament d’Agricultura per a la realització de les tasques d’inspecció en matèria de tinença i protecció.

L’executiu considera que l’externalització de la gestió de les instal·lacions i dels serveis públics que s’hi troben associats, que es preveu que ja pugui ser realitat a partir del gener, ha de permetre “optimitzar l’ús” de la gossera i de la gatera oficials, on es preveu que les empreses licitadores puguin oferir diferents activitats relacionades amb el món dels animals de companyia alhora que es mantenen els serveis públics actuals.

Precisament, des de Laika, Josep Mas, que va confirmar que l’entitat “no es presentarà al concurs perquè no té capacitat per assumir aquesta gestió”, es va valorar positivament el fet d’externalitzar el servei ja que “possiblement funcionarà millor i tot”, a la vegada que Agricultura disposarà de més personal “per fer més inspeccions, que són molt necessàries”.

Paral·lelament a la convocatòria del concurs per externalitzar la gestió de les instal·lacions, l’executiu va donar llum verda al reglament de funcionament de la recollida d’animals i de la gossera i la gatera oficials, que respon al desenvolupament normatiu previst en la Llei de tinença i de protecció d’animals, aprovada el 28 de juny passat al Consell General. El nou text corregeix les mancances del reglament vigent, que data del 1999.

D'altra banda, l’executiu va acordar ahir la convocatòria d’un concurs per a la construcció del carril bici a la carretera general 3, al tram comprès entre Ordino i Sornàs, segons va informar el ministre portaveu, Jordi Cinca. A més, i a petició del Comú ordinenc, el projecte incorpora també una altra millora important per als vianants, ja que també perllonga el voral protegit del marge dret de la via, conegut com a camí de la Turera, fins a la rotonda de Sornàs. Aquesta iniciativa reordenarà també la secció de la via en gairebé un quilòmetre de longitud, sense haver de disminuir el nombre de carrils de circulació (entre dos i tres, en funció del tram concret). El projecte s’inicia a les rotondes de l’entrada d’Ordino i s’acaba a la rotonda de Sornàs.