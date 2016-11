Conferència sobre la prevenció de l’Alzheimer del doctor Agustín Ruiz

En el marc del programa La salut al dia, la Fundació Crèdit Andorrà organitza aquest dimecres una conferència sobre la prevenció de l’Alzheimer que anirà a càrrec del doctor Agustín Ruiz Laza, director de recerca de la Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades, segons va informar l’entitat, que va indicar que la xerrada tindrà lloc a les set de la tarda a Crèdit Centre.

L’objectiu de la ponència és entendre què és l’Alzheimer i quines són les solucions preventives que hi ha actualment per detectar de manera precoç la malaltia. Ruiz explicarà també quins són els programes de recerca multidisciplinaris i polièdrics de la Fundació ACE, que treballen des de la conscienciació social fins a teràpies específiques per tractar els factors de risc més importants en aquesta demència.

L’Alzheimer és la demència més comuna actualment. És una malaltia neurodegenerativa que es caracteritza per una aparició lenta dels símptomes, com són pèrdua de memòria i alteracions del llenguatge i de l’orientació en l’espai i el temps, entre altres. Tal com explica el doctor Ruiz, actualment hi ha 47 milions de persones amb Alzheimer al món i es calcula que l’any 2050 el nombre augmentarà a 131 milions, ja que les xifres es dupliquen cada vint anys com a conseqüència d’una longevitat més gran de les poblacions.

Està previst que aquesta ponència es complementi amb l’organització d’una jornada de portes obertes el dia 26 de novembre, dirigida a persones més grans de 50 anys i que tindrà per objectiu sensibilitzar de la importància de la detecció precoç. Sota el lema Si ens mirem la tensió, el colesterol i el sucre... ¿per què no la memòria?, s’oferirà la possibilitat d’assistir a una sessió en què, de mà de la Fundació ACE, es duran a terme valoracions de la memòria, el llenguatge i altres funcions cognitives a través d’eines neuropsicològiques que s’utilitzen de manera habitual en el procés diagnòstic.