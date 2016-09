Controlat l’incendi forestal de Vilamitjana

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest dimarts al voltant de les tres de la matinada l’incendi forestal de Vilamitjana, a Montferrer i Castellbò (Alt Urgell). Segons les primeres informacions, el foc es va originar després que s’incendiés una màquina agrícola i s’hauria propagat cap a la zona de les Deveses, on hi ha superfície forestal. D’acord amb les estimacions provisionals del cos d’Agents Rurals, les flames han calcinat entre 13 i 15 hectàrees de vegetació. D’altra banda, no va ser necessari el desallotjament cap masia propera a la zona de l’incendi, que va començar aquest dilluns a un quart de sis de la tarda. En les tasques d’extinció, hi continuen treballant una quinzena de dotacions i dos helicòpters bombarders, i també s’hi afegirà maquinària pesant.

(En aquesta actualització, s’han donat noves dades sobre la superfície afectada de l’incendi de Vilamitjana).

A banda d’aquest incendi, els Bombers també han treballat en altres incendis arreu de Catalunya, entre els quals destaquen el de Riudoms (Baix Camp) i el de Boadella i les Escaules, a l'Alt Empordà.

El primer va començar poc després de les cinc de la tarda i va afectar matolls i arbres al solar d’una masia situada prop de la T-310, a l’alçada del quilòmetre 7. Com a conseqüència de l’incendi, segons el Servei Català de Trànsit, es va haver de tallar la via. L'incendi, que va cremar prop d’1,5 hectàrees, es va extingir cap a les onze de la nit i la circulació ja està totalment restablerta.

Per últim, al voltant de les set de la tarda, un altre incendi va cremar matolls al marge de la carretera L-504 a l’altura del quilòmetre 6, al terme municipal de Boadella i les Escaules. Segons dades provisionals haurà afectat 1,6 hectàrees. El foc també es troba controlat.