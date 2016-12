Crèdit Andorrà renova el conveni com a patrocinador privat principal de l’Esquí Club d’Andorra

Crèdit Andorrà ha renovat el conveni de col·laboració amb l’Esquí Club d’Andorra (ECA) i serà de nou el patrocinador privat principal durant les tres properes temporades. Per la seva banda, Illa Carlemany també seguirà com a patrocinador del club durant aquest període. Han participat a l’acte de signatura d’aquests convenis Joan Llena, president de l’ECA, Joan R. Mas, director de Màrqueting de Crèdit Andorrà, i Andreu Invernon, director de Màrqueting del centre comercial Illa Carlemany.

El conveni renovat per Crèdit Andorrà té com a finalitat promoure la pràctica de l’esport base. L’entitat comparteix amb el club el compromís de fomentar l’esquí, motor social, esportiu i econòmic del país. Aquest acord de patrocini signat per Crèdit Andorrà s’emmarca en la seva política de responsabilitat social i de suport a aquelles activitats que aporten valor afegit a la societat, promouen el desenvolupament del país i el seu progrés.

Illa Carlemany emmarca aquesta acord en la seva filosofia d’implicació i responsabilitat en la creació d’una cultura corporativa associada als valors familiars i esportius, com són l'esperit de millora i de creixement.

Crèdit Andorrà i Illa Carlemany tenen subscrits els seus respectius acords de col·laboració amb l’ECA des del 2010.