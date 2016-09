Cursa connectada de l’Unicef en suport dels nens d’arreu del món

El diumenge 9 d’octubre, l’Unicef proposa a corredors aficionats de tot el món unir-se al Team Unicef per segon any consecutiu, com a part de la carrera connectada més gran en benefici dels nens i nenes d’arreu del món. Per participar en aquesta cursa cal registrar-se al lloc www.teamunicefworldrun.org, connectar l’aplicació de running favorita i, el 9 d’octubre, córrer o caminar 10 quilòmetres, en qualsevol lloc i a qualsevol hora.

La Team Unicef World Run és una cursa universal i inclusiva per ajudar els infants vulnerables arreu del món. Allà on siguin, el proper 9 d’octubre els corredors hi poden participar de manera individual o en equip corrent o caminant una distància de 10 km, a l’hora de la seva elecció i al recorregut de la seva elecció. Després de registrar-se al lloc web www.teamunicefworldrun.org, els participants han de connectar simplement la seva aplicació mòbil o rellotge GPS (Strava, Nike+, Runtastic, MapMyRun, Endomondo, Moves i els rellotges GPS Garmin, Fitbit, Withings, Polar et Jawbone). Un donatiu mínim de 15 euros permet el registre i la recepció d’un paquet digital inèdit i innovador que inclou un llibre d’àudio per triar i descarregar ofert per Audible.fr, per córrer i escoltar música, un dorsal personalitzat per mostrar el compromís i una foto de record de la cursa per compartir aquest moment. També es convida els participants a augmentar la recaptació en benefici de l’Unicef compartint la seva pàgina de donacions amb els amics. Les quotes d’inscripció són el donatiu, que servirà a l’Unicef per salvar, protegir i educar els nens.